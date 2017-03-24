Фото: russiatodaynews.ru
22-летняя девушка во время управления автомобиля вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте", она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус, сообщает портал ulpressa.ru.
В местном ГИБДД поясняют, что девушка не выбрала безопасную скорость. После столкновения с пассажирским транспортом она погибла на месте ДТП.
ДТП произошло в Казани.
Комментарии
Капец, кукушка
куку капешка
Кто чем занят, кто куда едет?
похоже на фэйк. выложили бы такое фото с кровищей, ага... да и сидит на пассажирском сиденье она
ПР+ТП=взрывоопасная смесь.
Будем надеяться на фэйк, т.к. правда, после аварии переместилась на пассажирское сидение. Никто не пытается оказать помощь, вытащить.
24.03.2017 09:47 - гость -_________________ Какой же там правый руль?
удар в левый бок. судя по всему прилетело замечательно. если была не пристегнута то может быть могло и откинуть после самого столкновения.
я не могу понять как управляя автомобилем Урал можно погибнуть?
да впрочем увидел решетку радиатора автобуса в районе левой двери ремень бы действительно не удержал при этом направлении, вот если бы удар был справа - возможно трансляцию надо смотреть, там можно получить ответ на этот вопрос
- гость - 24 марта 2017 г. 09:45
удар на нее пришелся отбросило. Бывает из салона выкидывает при ударе. К сожалению это не фейк.
Ремень не пристегнут - виноват водитель. Подушки безопасности не сработали или их нет? - что за автомобиль, на таких сейчас не ездят!!...
- гость - 24 марта 2017 г. 09:56 какой Урал?
по сабжу: доснималась....
На видео видно что ремень у нее пристегнут.
10:11, автомобиль как автомобиль. по безопасности лучше приоры, гранты и прочих ведер
глянул ее видос, вроде и не сильно рулем вертела как на встречке оказалась ХЗ
гость - 10:15 На основании чего сделан вывод, что "безопасность лучше", чем у других авто? Что её не раздавило в лепешку? смерть наступила от того, что не пользовалась пассивной системой безопасности и не сработала активная, что тут лучше-то?
24.03.2017 10:24 - гость -
это что за машина? у нее есть боковые подушки? ссыль на видос киньте глянуть
10:24, вы слова то мои не переиначивайте. где я сказал "других авто"? я сказал "других ведер" о безопасности я сужу по количеству звезд на краш - тестах
Нехрен вообще телефон трогать, когда за рулем. Я в автомобиле вообще к телефону не притрагиваюсь, пусть хоть президент позвонит.
гость - 10:28
И сколько звезд за смерть этой девушки вы даете?
это что за машина? у нее есть боковые подушки? ссыль на видос киньте глянуть
Daewoo Matiz, какие к черту боковые подушки...