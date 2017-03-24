Фото: russiatodaynews.ru

22-летняя девушка во время управления автомобиля вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте", она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус, сообщает портал ulpressa.ru.

Ужасная авария произошла сегодня утром в Зеленодольском районе😱 Девушка вела трансляцию и в этот момент попала в аварию😓 Берегите себя и своих близких😔 #казань #kazan #татарстан #tatarstan #vkazani Публикация от Казань | ВКазани Поймут (@v_kazani) Мар 23 2017 в 5:08 PDT

В местном ГИБДД поясняют, что девушка не выбрала безопасную скорость. После столкновения с пассажирским транспортом она погибла на месте ДТП.

ДТП произошло в Казани.