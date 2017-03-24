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Движение на участке Чуйского тракта, которое накануне вечером было ограничено в связи с нештатной ситуацией, произошедшей у военных, восстановлено.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, движение на участке от Барнаула до Косихи было закрыто в период с 22:00 23 марта часов до 01:00 24 марта. Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929.

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Позже дорогу вновь перекрыли, но к 09:00 24 марта движение на Чуйском тракте было полностью восстановлено.