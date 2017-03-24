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Движение на Чуйском тракте открыли после внештатной ситуации у военных

, ИА "Амител"
К 09:00 24 марта сообщение открыто для всех видов транспорта

Фото: cazasyhelicopteros2.blogspot.ru

Движение на участке Чуйского тракта, которое накануне вечером было ограничено в связи с нештатной ситуацией, произошедшей у военных, восстановлено.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, движение на участке от Барнаула до Косихи было закрыто в период с 22:00 23 марта часов до 01:00 24 марта. Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929.

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Позже дорогу вновь перекрыли, но к 09:00 24 марта движение на Чуйском тракте было полностью восстановлено.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.03.2017 09:30
- гость -

"Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929."

Амик, вы в своем уме?

0  0
24.03.2017 09:30
- гость -

Это вам сами военные рассказали или ОБС?

0  0
24.03.2017 09:34
- гость -

Зачем такую инфу в инет давать?

0  0
24.03.2017 09:36
- гость -

ещё бы откуда и куда перевезли напечатали)))))))))))))))))

0  0
24.03.2017 09:37
гость

да уж

0  0
24.03.2017 09:39
668

Московские заказчики вообще требуют фотографировать причину перекрытия трассы Барнаул-Бийск, если откладывается заявка на Бийск. Интересно, если военные заметят такое фотографирование, как отреагируют? И вообще как можно расценить такое требование, как шпионаж? Фирма иностранная

0  0
24.03.2017 09:41
другой

"Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929."

яваляюсь) Это секретная инфа

0  0
24.03.2017 09:41
Filin

Не могли своим ходом отправить?

0  0
24.03.2017 09:42
- гость -

что московские перевозчики перевозят с 23 до 14 ночи? и зачем им фото наших воинских частей?

0  0
24.03.2017 09:44
гость

Да что тут скрывать, опять ракета упала с трейлера на повороте. Хорошо что прапорщик Слепцов забыл боеголовку на складе!

0  0
24.03.2017 09:45
- гость -

Где фамилии военных части 52929, участвующих в транспортировке ядерного устройства? Без фамилий не верю... Говорят, что 99,9 процентов разведывательной информации получают от лохов, печатающих инфу в открытых СМИ...

0  0
24.03.2017 09:46
Вадила джипа

24.03.2017 09:39 668

поищите в Гугле фамилию Севастиди

прочтите про семь лет колонии которые ей дали за СМС " у вас что танки по жд везут?" " да, наверно, какие-то стояли здоровые дуры на платформах, из окна видно"

и фотографируйте со спокойной душой.

0  0
24.03.2017 09:49
Шампански

я мирно спал, а мог и не проснуться (c)

0  0
24.03.2017 09:56
гость

Ладно, целые все и то хорошо. Чего там, Савинцева осудили или как?

0  0
24.03.2017 09:59
Гость

24.03.2017 09:30 - гость -

И хорошо! Может на смену им придут корреспонденты с мозгами?!

0  0
24.03.2017 10:09
- гость -

прикольное СМИ Амител) про "ядерные установки" рассказывают)

0  0
24.03.2017 10:17
- гость -

24.03.2017 09:46 Вадила джипа только грузинка эта делала смс ки в фсб грузии, опередвижении наших военных, в период когда грузия на цхинвал обрушилась, там не только про танки было. а теперь почувствуй разницу

0  0
24.03.2017 10:19
- гость -

24.03.2017 09:46 Вадила джипа

идиотов всегда много, вы не из их числа?

0  0
24.03.2017 10:29
- гость -

24.03.2017 09:49 Шампански

ты то шашлык, то шампански, определись уже что ты???

0  0
24.03.2017 10:32
- гость -

абрикос на юге рос

0  0
24.03.2017 10:33
Василий Алиба

Заряд не сдетонирует, а топливо запросто фуганет...

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