Фото: cazasyhelicopteros2.blogspot.ru
Движение на участке Чуйского тракта, которое накануне вечером было ограничено в связи с нештатной ситуацией, произошедшей у военных, восстановлено.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, движение на участке от Барнаула до Косихи было закрыто в период с 22:00 23 марта часов до 01:00 24 марта. Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929.
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Позже дорогу вновь перекрыли, но к 09:00 24 марта движение на Чуйском тракте было полностью восстановлено.
Комментарии
"Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929."
Амик, вы в своем уме?
Это вам сами военные рассказали или ОБС?
Зачем такую инфу в инет давать?
ещё бы откуда и куда перевезли напечатали)))))))))))))))))
да уж
Московские заказчики вообще требуют фотографировать причину перекрытия трассы Барнаул-Бийск, если откладывается заявка на Бийск. Интересно, если военные заметят такое фотографирование, как отреагируют? И вообще как можно расценить такое требование, как шпионаж? Фирма иностранная
"Это объясняется транспортировкой ядерной установки силами военной части 52929."
яваляюсь) Это секретная инфа
Не могли своим ходом отправить?
что московские перевозчики перевозят с 23 до 14 ночи? и зачем им фото наших воинских частей?
Да что тут скрывать, опять ракета упала с трейлера на повороте. Хорошо что прапорщик Слепцов забыл боеголовку на складе!
Где фамилии военных части 52929, участвующих в транспортировке ядерного устройства? Без фамилий не верю... Говорят, что 99,9 процентов разведывательной информации получают от лохов, печатающих инфу в открытых СМИ...
24.03.2017 09:39 668
поищите в Гугле фамилию Севастиди
прочтите про семь лет колонии которые ей дали за СМС " у вас что танки по жд везут?" " да, наверно, какие-то стояли здоровые дуры на платформах, из окна видно"
и фотографируйте со спокойной душой.
я мирно спал, а мог и не проснуться (c)
Ладно, целые все и то хорошо. Чего там, Савинцева осудили или как?
24.03.2017 09:30 - гость -
И хорошо! Может на смену им придут корреспонденты с мозгами?!
прикольное СМИ Амител) про "ядерные установки" рассказывают)
24.03.2017 09:46 Вадила джипа только грузинка эта делала смс ки в фсб грузии, опередвижении наших военных, в период когда грузия на цхинвал обрушилась, там не только про танки было. а теперь почувствуй разницу
24.03.2017 09:46 Вадила джипа
идиотов всегда много, вы не из их числа?
24.03.2017 09:49 Шампански
ты то шашлык, то шампански, определись уже что ты???
абрикос на юге рос
Заряд не сдетонирует, а топливо запросто фуганет...