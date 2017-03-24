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Первый канал не поддержал идею, прозвучавшую от Европейского вещательного союза (ЕВС), транслировать из Москвы выступление певицы из России Юлии Самойловой. Такое заявление сделал Первый канал.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия (российской певицы) и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия", — сказано в заявлении.

На телеканале подчеркивают, что выбор участника для этого конкурса прошел в полном соответствии с правилами "Евровидения". Также в заявлении сказано,что европейский вещательный союз не имеет претензий к российской певице.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , СБУ Украины отказало певице Юлии Самойловой во въезде в их страну. Таким образом, Россия не будет участвовать в "Евровидении-2017". Ни один из телеканалов не будет транслировать этот конкурс.