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Первый канал не хочет транслировать отдельно выступление Юлии Самойловой

, ИА "Амител"
Такое предложение внес Европейский вещательный союз

Фото: tvc.ru

Первый канал не поддержал идею, прозвучавшую от Европейского вещательного союза (ЕВС), транслировать из Москвы выступление певицы из России Юлии Самойловой. Такое заявление сделал Первый канал.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия (российской певицы) и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия", — сказано в заявлении.

На телеканале подчеркивают, что выбор участника для этого конкурса прошел  в полном соответствии с правилами "Евровидения". Также в заявлении сказано,что европейский вещательный союз не имеет  претензий к российской певице.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , СБУ Украины отказало певице Юлии Самойловой во въезде в их страну. Таким образом, Россия не будет участвовать в "Евровидении-2017". Ни один из телеканалов не будет транслировать этот конкурс.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.03.2017 10:13
- гость -

Умные люди сразу говорили , что байкотировать этот конкурс, иначе с ним проблем не оберешься. Нет же, нашлась куча продюсоров с немецкими фамилиями, куча всяких умников орущих что искусство вне политики. Что? съели? Ничего нет вне политики, запомните это. а еще запомните сколько плевков уже от хохлов схлопотали

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24.03.2017 10:28
snake

запретить въезд всем не адекватам из не залежной в Россию!

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24.03.2017 10:37
- гость -

правильно. вообще надо этот гогно-фестиваль бойкотировать.

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