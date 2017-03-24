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Директор барнаульского муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" Александр Семыкин покинул должность, сообщили порталу Amic.ru в МУПе.

Собеседник редакции уточнил, что последний рабочий день у Семыкина был 13 марта. Дело в том, что у него истек контракт на посту руководителя МУПа.

В настоящее время исполняющим обязанности директора "Горэлектротранса" назначен главный инженер предприятия Николай Петряшин.

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В МУПе уточнили, что кадровое решение о назначении нового директора будет приниматься в городской администрации.

Напомним, что Александр Семыкин возглавлял "Горэлектротранс" с 2011 года.