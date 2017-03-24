Фото: vesorel.com
На портале госзакупок размещено объявление, в котором сказано, что МВД России хочет приобрести новые комплексы "Удовольствие". Эти комплексы предназначены для исследования скимминговых устройств и радиоэлектронных механизмов самодельной взрывчатки. Также они смогут обнаруживать прослушивающие устройства.
В планах МВД купить шесть этих устройств за семь миллионов рублей, а восьмой комплекс за 4,5 млн рублей.
Предполагаются, что "Удовольствие" разместят в Москве, Ростовской, Самарской и Иркутской областях. Победителя аукциона выберут в конце апреля.
Комментарии
полезные штуки
.....купить шесть этих устройств за семь миллионов рублей, а восьмой комплекс за 4,5 млн рублей... А седьмой в подарок?
А шампанское уже не подходит?
хорошее название у комплекса)
А седьмой исчезнет в неизвестности.
- гость - 24 марта 2017 г. 10:43 Классика (шампусик) она не зыблима со времен киевской ЧК. Нельзя стоять на месте
Дорогое удовольствие это "Удовольствие"!
Эта вместо клафилина?
А заказ на нашем радиозаводе разместят? Давеча показывали их, у них да же паяльники есть
Комплекс "Клизма" начинает действовать после работы комплекса "Удовольствие". Названия давать комплексам, это шедевры филологические, попалось сообщение о создании в России новейшего пеленгатора «Пенициллин», который обнаруживает огневые позиции неприятеля...
У окра , взарвался скад, -это Путен виноват! Застрелили депутата, ФСБ ЗДЕСЬ,виновата! ХЕ,ХЕ,ХЕ,паситесь,хрюкалы-2:0 в нашу пользу!