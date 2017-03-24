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На портале госзакупок размещено объявление, в котором сказано, что МВД России хочет приобрести новые комплексы "Удовольствие". Эти комплексы предназначены для исследования скимминговых устройств и радиоэлектронных механизмов самодельной взрывчатки. Также они смогут обнаруживать прослушивающие устройства.

В планах МВД купить шесть этих устройств за семь миллионов рублей, а восьмой комплекс за 4,5 млн рублей.

Предполагаются, что "Удовольствие" разместят в Москве, Ростовской, Самарской и Иркутской областях. Победителя аукциона выберут в конце апреля.