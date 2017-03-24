Фото: vologdarg.ru

"Гора Газпром" появилась в Республике Алтай, информирует пресс-служба компании.

Сертификат о присвоении безымянной горе имени "Газпрома" главе компании Алексею Миллеру передал глава ре5спублики Александр Бердников. Высота ранее безымянной вершины Курайского хребта составляет 3341 метр.

В ходе встречи Миллер и Бердников обсудили то, как в регионе реализуется соглашение о сотрудничестве, подписанное между компанией и властями республики.

"В том числе речь шла о газификации региона. Отмечено, что в 2007–2016 годах "Газпром" направил на эти цели 5,2 млрд руб. Построены 20 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 296 км и три подводящих газопровода к селам Кызыл-Озек и Манжерок. Начаты проектно-изыскательские работы по сооружению межпоселкового газопровода от газораспределительной станции села Нижняя Каянча Алтайского края до села Манжерок Республики Алтай и подводящих газопроводов к четырем жилым микрорайонам Горно-Алтайска", — отмечают в газовом концерне.