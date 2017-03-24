Фото: altai-krai.sledcom.ru

Женщина 52 лет погибла на барнаульской ТЭЦ-2, сорвавшись с 20-метровой высоты, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла накануне в котельном цехе, когда изолировщица энергоремонтной организации осуществляла монтажные работы на высоте 20 метров.

"Собравшись на обед, женщина отстегнула страховочный пояс и, не удержавшись, сорвалась с производственных лесов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия". — уточняют в СКР.

В данный момент организована доследственная проверка. Правоохранителям предстоит оценить действия лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности на предприятии.