Приобрести квартиру в центре — мечта многих барнаульцев. Чем привлекает горожан именно этот район? Удобная транспортная развязка, большое количество школ и детских садов, магазинов и торговых центров. Часто цена на квартиру в центре выше, чем в спальном районе. Но застройщик ООО "ИСК Вектор" взял себе за правило: "Чтобы быть лидером рынка, надо четко понимать, что именно хотят видеть конечные потребители". Поэтому компания занялась проектом жилого комплекса “Изумрудный” и предлагает барнаульцам приобрести квартиру в центре всего за 990 000 рублей.

ЖК "Изумрудный" располагается на тихой и уютной улице, где нет случайных прохожих и машин, а всего в нескольких сотнях метров центр Барнаула в лучшем его проявлении. В шаговой доступности от дома находится площадь Ветеранов с тихими зелеными аллеями и центральный универмаг города с чередой магазинов, ресторанов и кафе, а также множество детских садов, школы и ведущие вузы города.

Комфорт, тишина и приватность – главные составляющие жизни в ЖК “Изумрудный”. Дом отличается рядом преимуществ:

нет коммерческих помещений;

быстрый и тихий лифт;

комфортные лестничные площадки с естественным освещением;

зеленый двор, закрытый от чужих глаз;

крытые детская и спортивная площадки;

потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.

Стать новоселом в этом году – реальность от ЖК “Изумрудный”. Застройщик уже полностью закончил работу по возведению всех 10 этажей монолитного каркаса здания. Практически закончена кладка стен. Рабочие приступили к монтажу отопления, водопровода и канализации.

ИСК "Вектор" продолжает остекление комплекса и рассчитывает, что дом будет сдан уже к осени этого года.

Приобрести квартиру в ЖК “Изумрудный” можно различными способами: за полную оплату, в рассрочку от застройщика и в ипотеку с выгодными условиями.

Квартиры от 990 000 рублей еще в продаже, предложение ограничено.

Телефон отдела продаж +7(3852)533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: изумрудный-жк.рф