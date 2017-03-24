Фото: habinfo.ru
Депутаты Госдумы задумались о повышении верхнего предела возрастной планки для призыва в армию с 27 лет до 30 лет, сообщает "Интерфакс".
Как рассказал председатель комитета Владимир Шаманов, этот шаг уже обсудили в Вооруженных силах, и в других силовых структурах. Также собеседник издания признался, что еще не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв.
Некоторые депутаты считают, что планку призыва нужно увеличить до 30 лет. По решению этого вопроса будет создана рабочая группа.
Комментарии
Обязательным условием для работы депутатом или госчиновником поставить - служба по призыву в вооруженных силах РФ. Не способные служить в армии не способны управлять государством
Хорошо устроились буржуи. Себе деньги и власть, а населению патриотизм и армия по советскому принципу...
24 марта 2017 г. 11:11 _______________________ +100500
24 марта 2017 г. 11:11 _______________________ +100500
но служить 5 лет и на севере
Как такое возможно? служба в одном подразделении 18 летнего и 30 летнего??? Это абсолютно разное мировоззрение, психология и т.д. и т.п. Но видимо у десантника шаманова кость в голове.
Мажоров московсвких-лукойловских отправлять надо!
Хорошее предложение, но ведь все высшее руководство страны в армии не служило - а это пример для подражания! Даже верховный и министр обороны!!!
Некоторые депутаты считают, что планку призыва нужно увеличить до 30 лет.
чего мелочиться - даешь для рядового и сержантского состава 50 лет!!!
Алекс 24 марта 2017 г. 11:15 Хорошо устроились буржуи. Себе деньги и власть, а населению патриотизм и армия по советскому принципу...
Да ты что!!!!???, опять у тебя кто то виноват.., ты бы рот закрыл. В то время когда я призывался, если парень не служил в армии он считался больным, ущербным...короче неполноценным...причем этот ярлык вешало не государство, а окружение молодого человека. А ты вражина сейчас занимаешься пропогандой, разлагаешь так сказать...причем вещаешь открыто ничего не боясь, потому как вещаешь не с территории РФ. Только ты должен запомнить, что твоя аудитория слишком мала, так что не мечи бисер.
- гость - 24 марта 2017 г. 11:26 Это! Вы не горячитесь! Эти д......ы шуток не понимают!
Алекс 24 марта 2017 г. 11:25 Хорошее предложение, но ведь все высшее руководство страны в армии не служило - а это пример для подражания! Даже верховный и министр обороны!!!
Ты в уши то не заливай, в ВУЗах имелись военные кафедры, причем не слабые...., а по поводу службы верховного ты лукавишь клоун.
причем вещаешь открыто ничего не боясь, потому как вещаешь не с территории РФ.
ох он негодник.
- гость - 24 марта 2017 г. 11:22 Как такое возможно? служба в одном подразделении 18 летнего и 30 летнего??? Это абсолютно разное мировоззрение, психология и т.д. и т.п. Но видимо у десантника шаманова кость в голове.
Возможно, 18 летний служивший и 30 летний не служивший, абсолютно равные по развитию...только не надо говорить об образовании и т.д.
- гость - 24 марта 2017 г. 11:35 причем вещаешь открыто ничего не боясь, потому как вещаешь не с территории РФ.
ох он негодник.
Подмахиваешь отлично....
Подмахиваешь отлично....
твой опытный глаз ничем не замылить. натренировался подмахивать пока дембеля ждал?
24.03.2017 11:11 Filin
Обязательным условием для работы депутатом или госчиновником поставить - служба по призыву в вооруженных силах РФ. Не способные служить в армии не способны управлять государством _______________________
А что от службы в армии прибавляется ума или совести?
- гость - 24 марта 2017 г. 11:40
А что от службы в армии прибавляется ума или совести?
Как вариант, а что?
А что от службы в армии прибавляется ума или совести?
от стояния на тумбочке экстрасенсорные способности открываются.
- гость - 24 марта 2017 г. 11:40 Подмахиваешь отлично....
твой опытный глаз ничем не замылить. натренировался подмахивать пока дембеля ждал?
Я до дембеля дослужил это во первых, во вторых ты еще и передергиватель опытный, ведь речь то идет именно о твоем подмахивании..ну, ну...старайся.
- гость - 24 марта 2017 г. 11:40 Подмахиваешь отлично....
твой опытный глаз ничем не замылить. натренировался подмахивать пока дембеля ждал?
Я до дембеля дослужил это во первых, во вторых ты еще и передергиватель опытный, ведь речь то идет именно о твоем подмахивании..ну, ну...старайся.
что от службы в армии прибавляется ума или совести?
прибавляется
Вот и не страшно уже, а так все верно, что-бы после универа успеть!
- гость - 24 марта 2017 г. 11:31 Да ты не горячись! Я вот присягу принимал в 1986г Союзу Советских Социалистических Республик, забрали из Политеха, доучивался после армии. Но тогда была другая идеология, другой строй! Мне СССР дал бесплатное высшее образование, после института - работу (в то время 92г. еще докатывались по рельсам СССР), у меня были надежды на светлое будущее!!! а тут понеслось, комки, подмигивающий Распуин (кто помнет это водка), полный бардак! Что бы не сложилось впечатления, что я не удачник, это не так! Живу в достатке, но обидно за сына, кстати я его отмазал от армии, черт его знает какое у него будущее и в какой стране?!
А что от службы в армии прибавляется ума или совести?
Как вариант, а что? ____________________________________
Ну тогда сосед моих родителей, мелкий чинушка, наверное в какой-то другой армии служил. Ни того, ни другого у него напрочь не наблюдается. )) Видимо должность все таки обязывает к соответствующему поведению.
24.03.2017 11:43 - гость -
тебя после армии подмахивание и передергивание стало интересовать? не в те войска ты попал, сынок.
Мне мой кот напоминает нашу Думу. Везде суёт свою морду, до всего ему есть дело. При этом нигде он в общем-то нахрен не нужен. И без него всё прекрасно делается.
только контрактная армия! Платите деньги, нанимайте желающих. Хватит молодёжь нашу тиранить! Уничтожили Советский Союз- уничтожили де-факто права основной массы населения-нечего на халяву на людей и бесплатные обязанности навязывать! А то, понимаешь,- Оброк плати, барщину отрабатывай, лямку на царствующую особу тяни...
Filin зарегистрированный 24 марта 2017 г. 11:11 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений Обязательным условием для работы депутатом или госчиновником поставить - служба по призыву в вооруженных силах РФ. Не способные служить в армии не способны управлять государством Источник: © ИА "Амител" ******************************* а вот это реально хорошее предложение. без службы в ВС РФ, биография кандидата в чиновники или депутаты считается бракованной. пускай все служат. единообразие в исполнении законов РФ - вот залог крепкого государства.
Вот придёт Новый , радеющий за Россию Президент, помириться со всем миром, и нах не нужна будет военщина в РФ, так, сдерживающий ядерный щит будет , и все. Все - за Навального!!! (2018)
Гостю 11:51
+ 100500 Но от кота вреда меньше...
Я против! 24 марта 2017 г. 11:54
только контрактная армия!
контрактная армия служит пока бесперебойно платят жалование, нету денег - нету службы
Я против!. +++ самый правильный вариант
- гость - 24 марта 2017 г. 11:45
Я вот присягу принимал в 1986г ... забрали из Политеха
ты что, двоешник был, в политехе ведь военная кафедра и отсрочка были