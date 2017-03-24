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Повышение призывного возраста до 30 лет обсуждают в Госдуме РФ

, ИА "Амител"
Сейчас мужчины в России призываются в армию до 27 лет, этот предел хотят повысить до 30 лет

Фото: habinfo.ru

Депутаты Госдумы задумались о повышении верхнего предела возрастной планки для призыва в армию с 27 лет до 30 лет, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал председатель комитета Владимир Шаманов, этот шаг уже обсудили в Вооруженных силах, и в других силовых структурах. Также собеседник издания признался, что еще не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв.

Некоторые депутаты считают, что планку призыва нужно увеличить до 30 лет. По решению этого вопроса будет создана рабочая группа.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.03.2017 11:11
Filin

Обязательным условием для работы депутатом или госчиновником поставить - служба по призыву в вооруженных силах РФ. Не способные служить в армии не способны управлять государством

0  0
24.03.2017 11:15
Алекс

Хорошо устроились буржуи. Себе деньги и власть, а населению патриотизм и армия по советскому принципу...

0  0
24.03.2017 11:18
- гость -

24 марта 2017 г. 11:11 _______________________ +100500

0  0
24.03.2017 11:19
гость

24 марта 2017 г. 11:11 _______________________ +100500

но служить 5 лет и на севере

0  0
24.03.2017 11:22
- гость -

Как такое возможно? служба в одном подразделении 18 летнего и 30 летнего??? Это абсолютно разное мировоззрение, психология и т.д. и т.п. Но видимо у десантника шаманова кость в голове.

0  0
24.03.2017 11:24
- гость -

Мажоров московсвких-лукойловских отправлять надо!

0  0
24.03.2017 11:25
Алекс

Хорошее предложение, но ведь все высшее руководство страны в армии не служило - а это пример для подражания! Даже верховный и министр обороны!!!

0  0
24.03.2017 11:26
- гость -

Некоторые депутаты считают, что планку призыва нужно увеличить до 30 лет.

чего мелочиться - даешь для рядового и сержантского состава 50 лет!!!

0  0
24.03.2017 11:31
- гость -

Алекс 24 марта 2017 г. 11:15 Хорошо устроились буржуи. Себе деньги и власть, а населению патриотизм и армия по советскому принципу...

Да ты что!!!!???, опять у тебя кто то виноват.., ты бы рот закрыл. В то время когда я призывался, если парень не служил в армии он считался больным, ущербным...короче неполноценным...причем этот ярлык вешало не государство, а окружение молодого человека. А ты вражина сейчас занимаешься пропогандой, разлагаешь так сказать...причем вещаешь открыто ничего не боясь, потому как вещаешь не с территории РФ. Только ты должен запомнить, что твоя аудитория слишком мала, так что не мечи бисер.

0  0
24.03.2017 11:32
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:26 Это! Вы не горячитесь! Эти д......ы шуток не понимают!

0  0
24.03.2017 11:33
- гость -

Алекс 24 марта 2017 г. 11:25 Хорошее предложение, но ведь все высшее руководство страны в армии не служило - а это пример для подражания! Даже верховный и министр обороны!!!

Ты в уши то не заливай, в ВУЗах имелись военные кафедры, причем не слабые...., а по поводу службы верховного ты лукавишь клоун.

0  0
24.03.2017 11:35
- гость -

причем вещаешь открыто ничего не боясь, потому как вещаешь не с территории РФ.

ох он негодник.

0  0
24.03.2017 11:35
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:22 Как такое возможно? служба в одном подразделении 18 летнего и 30 летнего??? Это абсолютно разное мировоззрение, психология и т.д. и т.п. Но видимо у десантника шаманова кость в голове.

Возможно, 18 летний служивший и 30 летний не служивший, абсолютно равные по развитию...только не надо говорить об образовании и т.д.

0  0
24.03.2017 11:36
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:35 причем вещаешь открыто ничего не боясь, потому как вещаешь не с территории РФ.

ох он негодник.

Подмахиваешь отлично....

0  0
24.03.2017 11:40
- гость -

Подмахиваешь отлично....

твой опытный глаз ничем не замылить. натренировался подмахивать пока дембеля ждал?

0  0
24.03.2017 11:40
- гость -

24.03.2017 11:11 Filin

Обязательным условием для работы депутатом или госчиновником поставить - служба по призыву в вооруженных силах РФ. Не способные служить в армии не способны управлять государством _______________________

А что от службы в армии прибавляется ума или совести?

0  0
24.03.2017 11:41
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:40

А что от службы в армии прибавляется ума или совести?

Как вариант, а что?

0  0
24.03.2017 11:43
- гость -

А что от службы в армии прибавляется ума или совести?

от стояния на тумбочке экстрасенсорные способности открываются.

0  0
24.03.2017 11:43
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:40 Подмахиваешь отлично....

твой опытный глаз ничем не замылить. натренировался подмахивать пока дембеля ждал?

Я до дембеля дослужил это во первых, во вторых ты еще и передергиватель опытный, ведь речь то идет именно о твоем подмахивании..ну, ну...старайся.

0  0
24.03.2017 11:43
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:40 Подмахиваешь отлично....

твой опытный глаз ничем не замылить. натренировался подмахивать пока дембеля ждал?

Я до дембеля дослужил это во первых, во вторых ты еще и передергиватель опытный, ведь речь то идет именно о твоем подмахивании..ну, ну...старайся.

0  0
24.03.2017 11:44
- гость -

что от службы в армии прибавляется ума или совести?

прибавляется

0  0
24.03.2017 11:44
- гость -

Вот и не страшно уже, а так все верно, что-бы после универа успеть!

0  0
24.03.2017 11:45
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:31 Да ты не горячись! Я вот присягу принимал в 1986г Союзу Советских Социалистических Республик, забрали из Политеха, доучивался после армии. Но тогда была другая идеология, другой строй! Мне СССР дал бесплатное высшее образование, после института - работу (в то время 92г. еще докатывались по рельсам СССР), у меня были надежды на светлое будущее!!! а тут понеслось, комки, подмигивающий Распуин (кто помнет это водка), полный бардак! Что бы не сложилось впечатления, что я не удачник, это не так! Живу в достатке, но обидно за сына, кстати я его отмазал от армии, черт его знает какое у него будущее и в какой стране?!

0  0
24.03.2017 11:47
- гость -

А что от службы в армии прибавляется ума или совести?

Как вариант, а что? ____________________________________

Ну тогда сосед моих родителей, мелкий чинушка, наверное в какой-то другой армии служил. Ни того, ни другого у него напрочь не наблюдается. )) Видимо должность все таки обязывает к соответствующему поведению.

0  0
24.03.2017 11:50
- гость -

24.03.2017 11:43 - гость -

тебя после армии подмахивание и передергивание стало интересовать? не в те войска ты попал, сынок.

0  0
24.03.2017 11:51
- гость -

Мне мой кот напоминает нашу Думу. Везде суёт свою морду, до всего ему есть дело. При этом нигде он в общем-то нахрен не нужен. И без него всё прекрасно делается.

0  0
24.03.2017 11:54
Я против!

только контрактная армия! Платите деньги, нанимайте желающих. Хватит молодёжь нашу тиранить! Уничтожили Советский Союз- уничтожили де-факто права основной массы населения-нечего на халяву на людей и бесплатные обязанности навязывать! А то, понимаешь,- Оброк плати, барщину отрабатывай, лямку на царствующую особу тяни...

0  0
24.03.2017 11:55
- гость -

Filin зарегистрированный 24 марта 2017 г. 11:11 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений Обязательным условием для работы депутатом или госчиновником поставить - служба по призыву в вооруженных силах РФ. Не способные служить в армии не способны управлять государством Источник: © ИА "Амител" ******************************* а вот это реально хорошее предложение. без службы в ВС РФ, биография кандидата в чиновники или депутаты считается бракованной. пускай все служат. единообразие в исполнении законов РФ - вот залог крепкого государства.

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24.03.2017 11:58
Навальный - наш Президент

Вот придёт Новый , радеющий за Россию Президент, помириться со всем миром, и нах не нужна будет военщина в РФ, так, сдерживающий ядерный щит будет , и все. Все - за Навального!!! (2018)

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24.03.2017 12:01
Злая гостья

Гостю 11:51

+ 100500 Но от кота вреда меньше...

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24.03.2017 12:04
- гость -

Я против! 24 марта 2017 г. 11:54

только контрактная армия!

контрактная армия служит пока бесперебойно платят жалование, нету денег - нету службы

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24.03.2017 12:04
Навальный - наш Президент

Я против!. +++ самый правильный вариант

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24.03.2017 12:05
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 11:45

Я вот присягу принимал в 1986г ... забрали из Политеха

ты что, двоешник был, в политехе ведь военная кафедра и отсрочка были

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