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Депутаты Госдумы задумались о повышении верхнего предела возрастной планки для призыва в армию с 27 лет до 30 лет, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал председатель комитета Владимир Шаманов, этот шаг уже обсудили в Вооруженных силах, и в других силовых структурах. Также собеседник издания признался, что еще не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв.

Некоторые депутаты считают, что планку призыва нужно увеличить до 30 лет. По решению этого вопроса будет создана рабочая группа.