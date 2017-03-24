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МИД России подготовил для путешествующих россиян специальные правила поведения за границей. Как оказалась, туристам из России за границей нельзя использовать целый ряд слов и жестов, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, пишет "Известия".

Всем туристам не рекомендуют в разных странах злоупотреблять алкоголем, показывать неприличные жесты, а также негативно высказываться о местной кухне.

А вот, например, в исламских странах нельзя тянуть руку при знакомстве, дарить изделия из свиной кожи и брать еду левой рукой.

Что касается Индии, то в этой стране нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Нужно принимать цветную гирлянду, если ее предложили хозяева дома. Если российский турист попал в ресторан в Южной Корее, то там нужно разуваться. А вот в Таиланде не рекомендуют гладить местных жителей по голове.