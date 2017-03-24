Показываем, как МЧС на Алтае тушит полыхающие цистерны на учениях. Фото

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС провели учения по тушению масштабного пожара, который, согласно легенде, перекинулся на железнодорожный состав с топливом с горевшего поселка.

"Согласно вводной учений, в результате сильного ветра произошел переход ландшафтного пожара на посёлок Новогорский города Новоалтайска, что привело к возгоранию жилых домов и железнодорожного состава с горючими материалами на станции Укладочная. В результате произошел розлив топлива и его возгорание. Движение на станции прервано, повреждены десятки метров железнодорожного пути, контактная сеть. В результате происшествия есть пострадавшие", — отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В связи с этим спасатели объявили сбор межведомственного оперативного штаба, ввели режим чрезвычайной ситуации. В район для защиты населенного пункта и тушения пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательных подразделений третьего отряда федеральной противопожарной службы, а также сотрудники полиции и ГИБДД, бригады "скорой помощи" и Краевого центра медицины катастроф.

Также в учениях приняли участие добровольные пожарные дружины, муниципальные спасательные подразделения, ремонтно-восстановительные бригады, пожарный поезд, краевая пожарная охрана и представители иных служб.

На работе в зоне условной ЧС привлекалось 493 человека и 93 единицы техники.

В ГУ МЧС отмечают, что поставленные задачи были выполнены. В ближайшее время будет анализ и оценка действий всех подразделений.