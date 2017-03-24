Фото: pixabay.com

Специалисты Минфина сейчас занимаются проектом федерального закона по маркировке товаров контрольными идентификационными знаками РФ, пишет "ТАСС".

Как рассказала начальник отдела акцизов департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Нина Нечипорчук, следующим летом в России могут начать маркировать сигареты, как шубы. По словам эксперта, это будет аналогичная маркировка.

Также Нечипорчук заявила, что в скором времени нужно будет создать специальный орган, который станет оператором системы прослеживания оборота табачной продукции на всех этапах.