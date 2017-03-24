Жильцы дома № 36 на улице Телефонная в Барнауле обратились в ЛДПР с просьбой разобраться, почему их аварийный дом не ремонтируется. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как рассказали жильцы дома помощнику координатора краевого отделения ЛДПР по делам молодежи Александру Пилипенко, здание должны были отремонтировать по решению суда еще в 2013 году. Но тогда, якобы, были сделаны только подпорки. Крышу меняли в последний раз лет 20 назад: тогда не установили водостоки, и теперь вся влага стекает по стенам, разрушая штукатурку, водопроводные сети давно требуют замены.

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Полноценный же ремонт кровли планируют сделать только через восемь лет, уверяют жильцы. При этом в прошлом году в одной из квартир обрушился потолок.

"Крыша может рухнуть в любой момент вместе с этими подпорками", — цитирует пресс-служба партии жительницу дома Валерию Козлитину.

Депутат Алтайского Заксобрания, координатор ЛДПР в Алтайском крае Евгения Боровикова сообщила, что подготовила депутатские обращения в Генпрокуратуру, Жилищную инспекцию и органы внутренних дел.

"Жить в этом доме очень опасно. Но у нас такие чиновники: пока не случится настоящей трагедии, так и будут откладывать все в "долгий ящик". В данном случае необходимо начать ремонт как можно скорее – и на время переселить людей в другое место", — прокомментировала Евгения Боровикова.