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Министерство юстиции России приостановило деятельность головной организации "Свидетелей Иеговы в России", пишет "Газета.ру".

Уже 5 апреля Верховный суд будет рассматривать иск Минюста о том, что бы признать эту организацию экстремистской. Также ведомство просит суд запретить деятельность "Свидетелей Иеговы".

Между тем, председатель руководящего комитета центра "Свидетелей Иеговы" Василий Калин заявил, что всем верующим из 396 организации грозит до десяти лет лишения свободы. Также у "Свидетелей Иеговы" могут ликвидировать все молитвенные дома и имущество верующих.

Религиозный лидер назвал это время очень "тяжелым".