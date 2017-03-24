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Рейтинг самых надежных банков, работающих на территории России, составил журнал Forbes, передает РИА Новости.

Первую строчку ТОПа занял Сбербанк, чей рейтинг международное агентство Moody's оценивает на уровне "Ba2", а Fitch — "BBB-". Активы Сбербанка по состоянию на 1 января оцениваются в 22,337 триллиона рублей.

Второе место занял "Юникредит" итальянской группы UniCredit. "Дочка" французской Societe Generale в лице "Росбанка" оказалась на третьей позиции рейтинга.

На четвертом и пятом местах расположились "Райффайзенбанк" и "Ситибанк".

Далее идут "Интеза", "Бэнк Оф Чайна", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и "Альфа-Банк".