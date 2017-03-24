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Приговор по делу бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева оглашается в эти минуты в Центральном районном суде.

Сама процедура очень продолжительна. Началась она в 08:00. С самого начала оглашения вердикта было сказано, что суд установил факты превышения Игорем Савинцевым полномочий и совершения покушения на присвоение и растрату.

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Напомним, что сторона гособвинения требует для подсудимого наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Сам же Игорь Савинцев настаивает на том, что он действовал в рамках закона.

Напомним, под уголовное преследование Савинцев попал еще будучи главой администрации краевой столицы. В августе 2015 года он объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем. Расследование уголовного дела вело краевое управление СКР , завершив его в апреле 2016 года. Судебный процесс стартовал в августе того же года.