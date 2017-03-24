Фото: Amic.ru
Приговор по делу бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева оглашается в эти минуты в Центральном районном суде.
Сама процедура очень продолжительна. Началась она в 08:00. С самого начала оглашения вердикта было сказано, что суд установил факты превышения Игорем Савинцевым полномочий и совершения покушения на присвоение и растрату.
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Напомним, что сторона гособвинения требует для подсудимого наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Сам же Игорь Савинцев настаивает на том, что он действовал в рамках закона.
Напомним, под уголовное преследование Савинцев попал еще будучи главой администрации краевой столицы. В августе 2015 года он объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем. Расследование уголовного дела вело краевое управление СКР , завершив его в апреле 2016 года. Судебный процесс стартовал в августе того же года.
Комментарии
пффф штраф, условно на кипр
В рамках закона, какого? Воровского!
Он, наверно, не в курсе, что есть ещё законы.
И мы должны этой власти верить??? А он ведь в ЕР состоит!
Обвинение приравнивает коррупцию, со статьей о занятии проституцией! Наказание в сравнении - аналогичное.
- гость - 24 марта 2017 г. 11:53 Он, наверно, не в курсе, что есть ещё законы
как дети малые) у нас законов нет
Под мощным софитом в просторном красивом мраморном зале, судебный тамада торжественно объявляет оправдательный приговор. Красиво.