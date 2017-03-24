В правительстве Алтайского края прошла встреча оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Какой программой будут удивлять в этом году и какие звезды посетят регион, разбирался корреспондент Amic.ru.

Как будут продвигать?

В 2017 году Алтайский край отметит свое 80-летие, поэтому и программу фестиваля планируют сделать под стать дате. Но никакое мероприятие не может обойтись без рекламной кампании. Чтобы о "Шукшинских днях на Алтае" узнало больше людей, заместитель председателя Правительства Алтайского края Андрей Щукин предложил активнее работать с соцсетями, что, по его мнению, должно привлечь молодежную аудиторию. Кроме того, в этом году будут развивать сайт фестиваля, регулярно пополняя его информацией. Также будут и традиционные растяжки и плакаты, а из новинок — арт-объекты.

"Нужно сфокусировать внимание на двух основных направлениях: во-первых, привлечь молодежную аудиторию, для чего в программе следует предусмотреть культурные акции, содержание и формат которых был бы интересен молодым людям. Во-вторых, нужно совершенствовать программу мероприятий в селе Сростки и придать им событийный характер, обеспечить турпоток из районов края, подключить все инструменты заблаговременного оповещения людей как в Алтайском крае, так и за его пределами", — считает Андрей Щукин.

Кроме того, по мнению заместителя председателя Правительства, мало внимания уделяется привлечению партнеров, что обязательно нужно исправить в этом году.

Что войдет в программу?

"Шукшинские дни на Алтае" пройдут 17-22 июля. Традиционно они начнутся у барнаульского памятника нашему знаменитому земляку, а закончатся на горе Пикет. В программу войдут кинофестиваль, литературные чтения, выставки и различные презентации. Как рассказала Начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова, в первый день пройдет "Литературный перекресток", который откроется презентацией тематического выпуска роман-газеты, где будут представлены исключительно алтайские авторы.

Кроме краевой библиотеки имени Шишкова, литературные мероприятия состоятся в Новоалтайске и в Павловском районе. Далее пройдет церемония открытия у театра драмы. 19 июля состоится конкурсный показ фильмов, список лент пока не озвучивается, так как заявки еще подаются, и откроется фотовыставка в ГМИИКА. Участие в "Шукшинских днях на Алтае" привет и площадка парка Смертина, здесь покажут проекты молодых кинематографистов. В театрах пройдут творческие вечера известных артистов, которые приедут на Алтай. 20 июля писательская делегация поедет в Бийск и Быстрый Исток. 21 июля вечером на большом экране на горе Пикет можно будет посмотреть фильм "Печки-лавочки", которому исполняется в этом году исполняется 45 лет, также в рамках фестиваля презентую фильм Гарика Сукачева "Алтайская песня". Закрытие же пройдет в субботу и начнется в 16:00.

Кто приедет?

Изначально на "Шукшинские дни на Алтае" собирался приехать известный актер Дмитрий Дюжев, но ему предложили роль, поэтому в фестивале участие он не примет. Зато жителям края точно стоит ждать у себя в гостях артиста Кирилла Плетнева и режиссера и сценариста Яну Поляруш.

В писательскую делегацию вошли писатели и поэты Евгений Водолазкин, Юрий Козлов, Александр Кердан, Вадим Молчанов, Андрей Гришаев, Мария Маркова.

Об афише Шукшинского кинофестиваля организаторы пока не говорят, сейчас открыт прием заявок, шорт-лист участников планируют сформировать примерно к концу апреля, а полный список гостей составят ближе к маю.

Интересным мероприятием "Шукшинских дней на Алтае" станет встреча молодых кинематографистов Сибири. Это будет узконаправленное мероприятие, на котором начинающие специалисты смогут представить идеи своих проектов известным российским продюсерам и руководитель отдела по делам творческой молодежи Союза кинематографистов РФ Дмитрию Яукунину.