Фото: Amic.ru
Вину бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева в превышении полномочий и совершениипокушения на присвоение и растрату признал Центральный районный суд.
Об этом сообщает корреспондент портала Amic.ru из зала суда. Судьей было отмечено, что за основу были взяты показания, которые подтверждали все просьбы Игоря Савинцева о получении земельных участков компаниями, контролируемыми его сыновьями.
Также было заявлено, что намерено через подставных лиц без аукциона были куплены земельные участки, что нанесло ущерб муниципалитету.
Читайте также: Бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву зачитывают приговор. Фото
Напомним, что оглашение приговора началось утром 24 марта. В данный момент эта процедура продолжается.
Сторона гособвинения требует для Савинцева наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Сам же бывший сити-менеджер настаивает на том, что он действовал в рамках закона.
Напомним, в августе 2015 года Савинцев объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем. В тот момент о уже находился под уголовным преследованием. Расследование уголовного дела вело краевое управление СКР, завершив его в апреле 2016 года. Затем начался судебный процесс.
Комментарии
Конфисковать надо все и пожизненно посадить
нее пожизненно ненадо всё конфисковать и пусть живёт на прожтточный минимум как живут люди на копейки
Суд признал вину...
И?
вот с человеком согласен!!все конфисковать дать двушку на врз, в соц найм
Наши суды, самые либеральные, справедливые определения в мире!
суд наш либерален только к савинцевым, васильевым, сердюковым и иже с ними, а остальным по полной и еще за этих
любой нормальный человек сообразил бы, что, даже действуя в рамках закона, не стОит иметь дело с ближайшими родственниками или связанными с ними фирмами и фирмочками, ибо налицо конфликт интересов и нарваться на подозрения в коррупции очень легко. Но чиновникам-небожителям свойственно ощущать свою полную безнаказанность - в этом все дело.
Ждем новой поправки в ФЗ, и наш Савинцев, вновь изберется во власть, потому как электорат своих не бросает.