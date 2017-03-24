Фото: Amic.ru

Вину бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева в превышении полномочий и совершениипокушения на присвоение и растрату признал Центральный районный суд.

Об этом сообщает корреспондент портала Amic.ru из зала суда. Судьей было отмечено, что за основу были взяты показания, которые подтверждали все просьбы Игоря Савинцева о получении земельных участков компаниями, контролируемыми его сыновьями.

Также было заявлено, что намерено через подставных лиц без аукциона были куплены земельные участки, что нанесло ущерб муниципалитету.

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Напомним, что оглашение приговора началось утром 24 марта. В данный момент эта процедура продолжается.

Сторона гособвинения требует для Савинцева наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Сам же бывший сити-менеджер настаивает на том, что он действовал в рамках закона.

Напомним, в августе 2015 года Савинцев объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем. В тот момент о уже находился под уголовным преследованием. Расследование уголовного дела вело краевое управление СКР, завершив его в апреле 2016 года. Затем начался судебный процесс.



