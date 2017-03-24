Фото: apelzin.ru

Британская певица Адель посвятила песню под названием Make You Feel My Love жертвам теракта в Лондоне. Об этом пишет "Росбалт".

Сейчас певица находится на гастролях в Новой Зеландии.

"Сегодня был теракт в моем родном городе – Лондоне. Я нахожусь на другом конце мира, и я бы хотела, чтобы они увидели наш свет и чтобы они услышали нас", – произнесла Адель.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вечером в среду, 22 марта, злоумышленник на автомобиле наехал на пешеходов на Вестминстреском мосту. Машина проехала по мосту, потом сбила несколько человек на тротуаре. После этого автомобиль доехал до парламента, где был остановлен сотрудником полиции. Водитель машины ударил ножом полицейского, после чего был застрелен другим стражем порядка. Это ЧП признали терактом. В результате случившегося, пять человек погибли, еще 40 получили ранения. Нападавшего застрелил вооруженный офицер. Личность террориста не раскрывается. Скорее всего, он был связан с международным терроризмом.