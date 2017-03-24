Фото: apelzin.ru
Британская певица Адель посвятила песню под названием Make You Feel My Love жертвам теракта в Лондоне. Об этом пишет "Росбалт".
Сейчас певица находится на гастролях в Новой Зеландии.
"Сегодня был теракт в моем родном городе – Лондоне. Я нахожусь на другом конце мира, и я бы хотела, чтобы они увидели наш свет и чтобы они услышали нас", – произнесла Адель.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , вечером в среду, 22 марта, злоумышленник на автомобиле наехал на пешеходов на Вестминстреском мосту. Машина проехала по мосту, потом сбила несколько человек на тротуаре. После этого автомобиль доехал до парламента, где был остановлен сотрудником полиции. Водитель машины ударил ножом полицейского, после чего был застрелен другим стражем порядка. Это ЧП признали терактом. В результате случившегося, пять человек погибли, еще 40 получили ранения. Нападавшего застрелил вооруженный офицер. Личность террориста не раскрывается. Скорее всего, он был связан с международным терроризмом.
Комментарии
Амик, если честно, мне нас...ть, пардон..наплевать на то, что произошло в Лондоне и как на это реагирует Адель....ничуть не сочувствую и не сострадаю...
- гость - 24 марта 2017 г. 12:57 Когда по поводу жертв какого-либо теракта в РФ остальной мир не будет сочувствовать и сострадать - ты же не станешь обижаться?
остальной мир не будет сочувствовать и сострадать
это ты про сочувственные карикатуры в журнале?
- гость - 24 марта 2017 г. 13:04 это ты про сочувственные карикатуры в журнале? --- Нет, это я про то, что российские граждане почему-то сильно обижаются, когда им не сочувствуют.
Список сильно обижающихся граждан в студию.
- гость - 24 марта 2017 г. 13:12 Список сильно обижающихся граждан в студию. --- Полистай архив АМИКа, особенно новости про карикатуры Шарли на катастрофу Аэробуса над Синаем. Там полно обиженок.