Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях яму, образовавшуюся во дворе многоэтажного дома по улице Панфиловцев.

"Такая яма около павильона по адресу Панфиловцев, 4в", — констатирует автор заметки в паблике Barnaul 22, сопровождая свой пост фотографиями с места событий.

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"Пришла весна, все растаяло — дорога провалилась. Сейчас ситуация ещё хуже — не проехать вообще. Вторая неделя", — также говорится в сообщении.

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