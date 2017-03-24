Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях яму, образовавшуюся во дворе многоэтажного дома по улице Панфиловцев.
"Такая яма около павильона по адресу Панфиловцев, 4в", — констатирует автор заметки в паблике Barnaul 22, сопровождая свой пост фотографиями с места событий.
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"Пришла весна, все растаяло — дорога провалилась. Сейчас ситуация ещё хуже — не проехать вообще. Вторая неделя", — также говорится в сообщении.
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Комментарии
Песок, что сделаешь.
Елка выросла! нифа се
значит нефик ездить там
а акимфий предупреждал.
значит нефик ездить там
да, вообще нефиг ездить и ходить тоже не надо
а акимфий предупреждал.
архитектор что ли?