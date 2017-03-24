Фото: asfera.info
Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по громкому делу бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева, назначив ему условный срок лишения свободы.
Как сообщил корреспондент портала Amic.ru из зала суда, экс-главе администрации за должностные преступления по совокупности дали четыре года условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 370 тысяч рублей.
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От общения прессы Игорь Григорьевич воздержался, покинув зал судебных заседаний в сопровождении своего сына.
Напомним, что сторона гособвинения требовала приговорить бывшего сити-менеджера к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
Сам подсудимый свою вину не признавал, подчеркивая, что действовал в рамках законодательства.
Уголовное преследование Савинцева началось летом 2015 года. Расследованием уголовного дела занималось краевое управление СКР.
Комментарии
БРАВООООО!
ну кто бы сомневался!!!
Я же говорил браво игорь!
вот этом все сказано про наше правосудие. у нас не работают законы и государство частично правовое
мало дали
У него просто шикарнейший адвокат, по другому и не могло быть.
4 условно... мдяяя..... меня вот судьи поражают, как самим себе и людям в глаза потом смотрят?
Да здравствует наш суд!
А Вы для них не люди.
гость 12-47. Они с людьми не общаются.
Ха-ах-ха! Да здравствует российский гуманный суд, самый гуманный к взяточникам и казнокрадам.
1 сообщение http://old.amic.ru/news/383618/
за ведро картошки в деревне больше дают. может надо было к взятке ведро картошки приписать тогда точно посадили
судью на мыло
ждем, через пару лет на руководящей должности какой нить ЗАО, ОАО да и про малого забудут скоро
Был бы министром снежной Уганды, вообще бы свидетелем прошел!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ САМЫЙ ГАМАННЫЙ СУД В МИРЕ
Я не за кровь, но ... когда за копеечную кражу дают реальный срок, а в данном случае были совсем не копейки и человек использовал служебное положение, то ... ВЫВОД - делайте сами. Сам же я в очередной раз рад, что моя дочь живет не в Раше (нет России), а сын в Москве. .
Ну и пост руководящий ему в утешение, дабы неподъемную сумму в 370 тр мог быстрее отдать
Morena 24 марта 2017 г. 12:55 Ну и пост руководящий ему в утешение, дабы неподъемную сумму в 370 тр мог быстрее отдать
да ну... оклад в 7500, и 50% через приставов имущества ж нету
Умеет жить, стоит у него поучиться
- гость - 24 марта 2017 г. 12:57
7500 уе?
Все повязаны...Ждем условного Денисова..
Все раннее отметившиеся комментаторы порют чушь(а она даже не визжит). Савинцева подставили.
Morena 24 марта 2017 г. 12:58 - гость - 24 марта 2017 г. 12:57
7500 уе?
зачем уе, в рублях мож еще и на полставки работать можно, так вообще 3750 р./мес, то и приставам -50% отдать не жалко будет)
судья Центрального районного суда Марина Новикова... эх, Марина, Марина...
Гражданин судья, а он не может сесть! (с)
valery зарегистрированный 24 марта 2017 г. 13:00 старожил Все раннее отметившиеся комментаторы порют чушь(а она даже не визжит). Савинцева подставили.
Савинцев, авторизуйся под своей фамилией
Если его подставили, то почему не оправдали? Если виновен, то за такие суммы раньше вообще расстреливали.
valery зарегистрированный 24 марта 2017 г. 13:00 старожил Все раннее отметившиеся комментаторы порют чушь(а она даже не визжит). Савинцева подставили.
пургу не гони, кто его подставил? реализовал схему получения участков без торгов, причем под аффилированные структурки
60 миллионов убытки а почему так мало штрафа тогда за что сидит Денисов у того всего то каких то 2,5 миллиона взятки
А украл на 17 миллионов? Нифигасе. Сейчас выйдет из зала суда, сядет в джип, поедет в коттедж, примет джакузи с дорогим коньячком, потом в горный в казино или на мальдивы снять напряжение. Ну и по пути остановиться на пару минут, как бы между прочим, перевести деньги с карты на уплату штрафа, типа - да подавитесь вы своими копейками.
Денисова, Арестова, чего их судить,устраивать клоунаду, дать по пятёрке условно, и штраф 20 тыс и пусть идут с миром занимать административные должности,
Интересно, преступление против госвласти и опять условно, за взятку штраф, может уже обратить внимание на двух подружек в Центральном суде, которые так так неравнодушны к коррупции, раз такие приговоры напару выносят
Правда странно в декабре одна подруга У. за взятку в 500 главе администрации штраф дала, даже без условного. Теперь её же любшая подружайка за преступление против госвласти условно. А может и нет, подруги же посоветовались, поделились. Зато по краже какой нибудь... Там же советоваться делиться нечем
Сыну вообще медаль дадут!
Дык говорят и Мастинин на свободе уже.
24.03.2017 13:10 Обыватель Интересно, преступление против госвласти и опять условно
Преступление против народа, к тебе "обыватель" он в карман залез, к отцам и матерям нашим, всю жизнь честно отработавшим, и в старости получающим копейки, у них крал
А что по Денисову, отпишут дело Ухановой или Новиковой они штраф дадут и все. Они коррупцию почему-то любят делятся наверно "мыслями"
Гы-гы, Навальному отказали 26 марта в проведении антикоррупционного митинга, а Барнаул на деле показал, мы "за" коррупцию, обеими руками "за", воруйте дальше чиновники.