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Новости

Игорю Савинцеву дали условный срок

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Также бывший сити-менеджер Барнаула должен выплатить штраф

Фото: asfera.info

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по громкому делу бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева, назначив ему условный срок лишения свободы.

Как сообщил корреспондент портала Amic.ru из зала суда, экс-главе администрации за должностные преступления по совокупности дали четыре года условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 370 тысяч рублей.

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От общения прессы Игорь Григорьевич воздержался, покинув зал судебных заседаний в сопровождении своего сына.

Напомним, что сторона гособвинения требовала приговорить бывшего сити-менеджера к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Сам подсудимый свою вину не признавал, подчеркивая, что действовал в рамках законодательства.

Уголовное преследование Савинцева началось летом 2015 года. Расследованием уголовного дела занималось краевое управление СКР.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.03.2017 12:38
!!!

БРАВООООО!

0  0
24.03.2017 12:39
гость

ну кто бы сомневался!!!

0  0
24.03.2017 12:39
гоги

Я же говорил браво игорь!

0  0
24.03.2017 12:43
- гость -

вот этом все сказано про наше правосудие. у нас не работают законы и государство частично правовое

0  0
24.03.2017 12:44
BLATNOI2017

мало дали

0  0
24.03.2017 12:47
другой

У него просто шикарнейший адвокат, по другому и не могло быть.

0  0
24.03.2017 12:47
- гость -

4 условно... мдяяя..... меня вот судьи поражают, как самим себе и людям в глаза потом смотрят?

0  0
24.03.2017 12:47
- гость -

Да здравствует наш суд!

0  0
24.03.2017 12:49
- гость -

А Вы для них не люди.

0  0
24.03.2017 12:49
Ируся

гость 12-47. Они с людьми не общаются.

0  0
24.03.2017 12:50
- гость -

Ха-ах-ха! Да здравствует российский гуманный суд, самый гуманный к взяточникам и казнокрадам.

0  0
24.03.2017 12:51
- гость -

1 сообщение http://old.amic.ru/news/383618/

0  0
24.03.2017 12:53
- гость -

за ведро картошки в деревне больше дают. может надо было к взятке ведро картошки приписать тогда точно посадили

0  0
24.03.2017 12:53
1212

судью на мыло

0  0
24.03.2017 12:54
- гость -

ждем, через пару лет на руководящей должности какой нить ЗАО, ОАО да и про малого забудут скоро

0  0
24.03.2017 12:55
- гость -

Был бы министром снежной Уганды, вообще бы свидетелем прошел!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ САМЫЙ ГАМАННЫЙ СУД В МИРЕ

0  0
24.03.2017 12:55
- гость -

Я не за кровь, но ... когда за копеечную кражу дают реальный срок, а в данном случае были совсем не копейки и человек использовал служебное положение, то ... ВЫВОД - делайте сами. Сам же я в очередной раз рад, что моя дочь живет не в Раше (нет России), а сын в Москве. .

0  0
24.03.2017 12:55
Morena

Ну и пост руководящий ему в утешение, дабы неподъемную сумму в 370 тр мог быстрее отдать

0  0
24.03.2017 12:57
- гость -

Morena 24 марта 2017 г. 12:55 Ну и пост руководящий ему в утешение, дабы неподъемную сумму в 370 тр мог быстрее отдать

да ну... оклад в 7500, и 50% через приставов имущества ж нету

0  0
24.03.2017 12:57
- гость -

Умеет жить, стоит у него поучиться

0  0
24.03.2017 12:58
Morena

- гость - 24 марта 2017 г. 12:57

7500 уе?

0  0
24.03.2017 12:59
- гость -

Все повязаны...Ждем условного Денисова..

0  0
24.03.2017 13:00
valery

Все раннее отметившиеся комментаторы порют чушь(а она даже не визжит). Савинцева подставили.

0  0
24.03.2017 13:00
- гость -

Morena 24 марта 2017 г. 12:58 - гость - 24 марта 2017 г. 12:57

7500 уе?

зачем уе, в рублях мож еще и на полставки работать можно, так вообще 3750 р./мес, то и приставам -50% отдать не жалко будет)

0  0
24.03.2017 13:00
- гость -

судья Центрального районного суда Марина Новикова... эх, Марина, Марина...

0  0
24.03.2017 13:00
- гость -

Гражданин судья, а он не может сесть! (с)

0  0
24.03.2017 13:00
- гость -

valery зарегистрированный 24 марта 2017 г. 13:00 старожил Все раннее отметившиеся комментаторы порют чушь(а она даже не визжит). Савинцева подставили.

Савинцев, авторизуйся под своей фамилией

0  0
24.03.2017 13:04
- гость -

Если его подставили, то почему не оправдали? Если виновен, то за такие суммы раньше вообще расстреливали.

0  0
24.03.2017 13:05
- гость -

valery зарегистрированный 24 марта 2017 г. 13:00 старожил Все раннее отметившиеся комментаторы порют чушь(а она даже не визжит). Савинцева подставили.

пургу не гони, кто его подставил? реализовал схему получения участков без торгов, причем под аффилированные структурки

0  0
24.03.2017 13:08
- гость -

60 миллионов убытки а почему так мало штрафа тогда за что сидит Денисов у того всего то каких то 2,5 миллиона взятки

0  0
24.03.2017 13:08
qwerty

А украл на 17 миллионов? Нифигасе. Сейчас выйдет из зала суда, сядет в джип, поедет в коттедж, примет джакузи с дорогим коньячком, потом в горный в казино или на мальдивы снять напряжение. Ну и по пути остановиться на пару минут, как бы между прочим, перевести деньги с карты на уплату штрафа, типа - да подавитесь вы своими копейками.

0  0
24.03.2017 13:10
- гость -

Денисова, Арестова, чего их судить,устраивать клоунаду, дать по пятёрке условно, и штраф 20 тыс и пусть идут с миром занимать административные должности,

0  0
24.03.2017 13:10
Обыватель

Интересно, преступление против госвласти и опять условно, за взятку штраф, может уже обратить внимание на двух подружек в Центральном суде, которые так так неравнодушны к коррупции, раз такие приговоры напару выносят

0  0
24.03.2017 13:15
ПЬЕРО

Правда странно в декабре одна подруга У. за взятку в 500 главе администрации штраф дала, даже без условного. Теперь её же любшая подружайка за преступление против госвласти условно. А может и нет, подруги же посоветовались, поделились. Зато по краже какой нибудь... Там же советоваться делиться нечем

0  0
24.03.2017 13:16
Добрый

Сыну вообще медаль дадут!

0  0
24.03.2017 13:19
- гость -

Дык говорят и Мастинин на свободе уже.

0  0
24.03.2017 13:20
- гость -

24.03.2017 13:10 Обыватель Интересно, преступление против госвласти и опять условно

Преступление против народа, к тебе "обыватель" он в карман залез, к отцам и матерям нашим, всю жизнь честно отработавшим, и в старости получающим копейки, у них крал

0  0
24.03.2017 13:20
- гость-

А что по Денисову, отпишут дело Ухановой или Новиковой они штраф дадут и все. Они коррупцию почему-то любят делятся наверно "мыслями"

0  0
24.03.2017 13:30
- гость -

Гы-гы, Навальному отказали 26 марта в проведении антикоррупционного митинга, а Барнаул на деле показал, мы "за" коррупцию, обеими руками "за", воруйте дальше чиновники.

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