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Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по громкому делу бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева, назначив ему условный срок лишения свободы.

Как сообщил корреспондент портала Amic.ru из зала суда, экс-главе администрации за должностные преступления по совокупности дали четыре года условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 370 тысяч рублей.

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От общения прессы Игорь Григорьевич воздержался, покинув зал судебных заседаний в сопровождении своего сына.

Напомним, что сторона гособвинения требовала приговорить бывшего сити-менеджера к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Сам подсудимый свою вину не признавал, подчеркивая, что действовал в рамках законодательства.

Уголовное преследование Савинцева началось летом 2015 года. Расследованием уголовного дела занималось краевое управление СКР.