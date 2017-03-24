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Сотрудники правоохранительных органов в Петропавловске-Камчатском инициировали проверку после того, как два подростка до смерти избили бездомного мужчину, сообщает "ТАСС".

Издание пишет, что местный житель позвонил в полицию и рассказал, что подростки избивают бомжа. Когда полиция и служба скорой помощи приехала по вызову, оказалось, что мужчина уже мертв.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался не имеющий постоянного места жительства и нигде неработающий 46-летний мужчина. Также удалось вычислить и подозреваемых. Ими оказались школьники 14 и 16 лет. Они рассказали, что решили избить мужчину после того, как он их оскорбил.

