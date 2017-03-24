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Бургер за десять тысяч долларов продали на благотворительном аукционе в Дубае, который по праву считается самым дорогим в мире. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды".

Известно, что бургер купил журнал Villa 77 Magazine. Лакомство приготовил лично шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани. Бургер состоит из булочки шафрана, телячьего бекона, чеддера и заправлено все острым соусом харрис.

Вырученные деньги с продажи этого бургера будут направлены в Фонд по борьбе с раком груди Pink Caravan.