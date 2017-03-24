Фото: meteonova.ua

Необычная магнитная буря происходит в настоящее время на Земле, передает ТАСС, ссылаясь на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Сергея Гайдаша.

Особенность бури заключается в том, что она происходит в отсутствие солнечных пятен и солнечного ветра.

Говоря о параметрах бури, ученый отметил: "Интересна она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору".

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По словам Гайдаша, интенсивность явления небольшая. Поэтому магнитная буря не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов.