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Экс-полицейский в Новокузнецке украл 100 тыс. рублей из вещдоков

, ИА "Амител"
Известно, что обвиняемый воровством собирался поправить свои материальные проблемы

Фото: pixabay.com

Бывший полицейский из Новокузнецка получил 2,5 года условно за то, что присвоил 100 тысяч рублей из вещественных доказательств, пишет РИА "Новости".

Известно, что воровством бывший сотрудник правоохранительных органов хотел поправить материальное положение. Деньги, которые он присвоил проходили вещественным доказательством по делу о коммерческом подкупе.

О пропаже стало известно, когда следователь территориального СК стала осматривать вещественные доказательства уголовного дела. после этого сотрудники ОРЧ выяснили того, кто эти деньги присвоил.  

Полицейского также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.03.2017 15:02
- гость -

Бекешкина!!!!

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