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Бывший полицейский из Новокузнецка получил 2,5 года условно за то, что присвоил 100 тысяч рублей из вещественных доказательств, пишет РИА "Новости".

Известно, что воровством бывший сотрудник правоохранительных органов хотел поправить материальное положение. Деньги, которые он присвоил проходили вещественным доказательством по делу о коммерческом подкупе.

О пропаже стало известно, когда следователь территориального СК стала осматривать вещественные доказательства уголовного дела. после этого сотрудники ОРЧ выяснили того, кто эти деньги присвоил.

Полицейского также оштрафовали на пять тысяч рублей.