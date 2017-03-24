Четыре года условно и 370 тысяч рублей штрафа — таков приговор бывшему главе администрации Барнаула Игорю Савинцеву. Центральный районный суд признал его виновным в совершении должностных преступлений 24 марта 2017 года. Рассказываем, за что его осудили.
По какой статье осудили бывшего чиновника?
Он признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение и растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
В чем именно его обвинили?
По версии следствия, Игорь Савинцев с 2009 по 2015 год через подчиненных подготовил и подписал муниципальные правовые акты, договоры, соглашения по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам пяти сформированных муниципальных земельных участков. На участках планировало построить жилые и нежилые объекты недвижимости.
Оформление аренды происходило через подконтрольных ему и его близким родственникам юридических лиц. Кроме того, не было обязательных торгов.
Успел ли Игорь Савинцев воспользоваться участками?
Да, следствие доказало, что на двух участках были построены здания. На остальные не успел, в связи с возбуждением уголовного дела. По данным следствия, Савинцев планировал присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 60 миллионов рублей.
Кстати, в ходе следствия были арестованы земельные участки и расположенные на них объекты на сумму более 110 миллионов рублей, а также имущество Савинцева на сумму более 350 тысяч рублей.
В какую сумму оценили принесенный им ущерб?
Городу был причинен имущественный ущерб в размере более 17 миллионов рублей.
Игорь Савинцев признал свою вину?
Нет, вину он не признал, подчеркивая, что действовал в рамках законодательства.
Комментарии
Конфисковать все имущество и посадить в тюрьму
поздно)))))
Обычных смертных посадили бы а ему условка Как обычно
Свои много не дают, я думаю Денисов тоже условкой отделаеться
Зря они так - выборы на носу. Надо было хоть для приличия реальный срок дать, а потом выпустить по-тихому. Зачем народ-то гневить?
Вину не признал,со следствием не сотрудничал,явки повинной нет,городу нанесён ущерб 17 млн.р(!),итог: 4 года УСЛОВНО- я хочу посмотреть в каком УФСИН он отмечаться будет каждый месяц и 370(!) тыс.р. штрафа (хахаха) хотя нанес ущерб 17 млн.р. ("Савинцев планировал присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 60 миллионов рублей",но не успел т.к.возбудили уголовное дело)... Россиийская судебная "система" и "власть"
А судьи то кто ???