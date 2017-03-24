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Личные страницы в соцсетях теперь будут проверять у тех, кто подал заявление на выдачу виз в США. Такое постановление пришло от американского Госдепа, пишет "Инфтерфакс".

Как сообщается, аккаунты будут подвергаться проверки у тех соискателей, которых подозревают в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Также проверкам будут подвергать и тех, кто находился на территориях, подконтрольным террористам. Еще о некоторых категориях граждан, кому нужны проверки, будет думать дипмиссии.