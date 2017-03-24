Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию санкционных польских груш уничтожили в Барнауле путем сжигания, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.
Запрещенная продукция была выявлена в ходе рейда на оптово-розничной базе. "Обнаружена партия груш свежих польского происхождения общим весом 300 кг (25 ящиков). Документы, подтверждающие происхождение продукции, и товарно-транспортные накладные на неё отсутствовали", — уточняют в ведомстве.
Читайте также: 7,5 кило итальянских киви раздавили бульдозером в Алтайском крае. Фото
В итоге груши были изъяты из оборота и сожжены в крематоре на территории краевой столицы.
Всего же с начала 2017 года в крае и соседней Республике Алтай было выявлено, изъято и уничтожено 20,9 тонн контрабандной растительной пищевой продукции.
Комментарии
Да не санкционные, а антисанкционные... Санкции запад ввел против пары десятков вороватых чиновников, а антисанкции против всего российского народа.
Да не санкционные, а антисанкционные...
У большинства соотечественников к сожалению пустота черепной коробки мешает осмыслить это.
- гость - 24 марта 2017 г. 14:48 Санкции запад ввел против пары десятков вороватых чиновников, а антисанкции против всего российского народа.
Санкции запад ввел против бюджетообразующих предприятий страны, по словам запада, разорвав российскую экономику и нанеся тяжелейший урон всему российскому народу, а антисанкции против вонючих козлов, которые первыми ввели санкции. Первый начал, получи ответку Но вот сжигать груши это конечно анекдот, которого я до сих пор не понимаю
лучше бы детям инвалидам в дом престарелых отдали
А почему не.... Груши отпустить, а Савинцева сжечь)
14.52 это какие такие бюджетообразующие предприятия были забанены западом?
14:56,груши заражены вирусом гейропейства,это смертельно!
А ведь могли и разбомбить!
Миротрворeц 24 марта 2017 г. 15:24
14:56,груши заражены вирусом гейропейства,это смертельно!
Бандерка, тебя уже давно просчитали и используют в тёмную.
горит груша, нельзя скушать.
А почему не трактором раздавили? Соляра кончилась или разные способы уничтожения продуктов на будущее отрабатывают?
А может танками надо было их? Какие же дЭбилы....
нужно было расстрелять из крупнокалиберного пулемёта
Груши "кремировали"... Мдяяя... заголовочек отжигает. Текст новости "веселит" еще больше: "сожжены в крематоре". Сливками их взбитыми чего не намазали, крем же. Использование крематория не по назначению, это нормально? Груши же свежие были.
Ну и глупо это - хорошие продукты уничтожать. Не могут в дет-дома, престарелым, хоть бомжам раздайте - всё польза людям будет, и тратиться на уничтожение не придется. Эх, раздолбайство одно, грусть-печаль.