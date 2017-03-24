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Санкционные польские груши кремировали в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Партию запрещенное продукции обнаружили на оптово-розничной базе

Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных польских груш уничтожили в Барнауле путем сжигания, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Запрещенная продукция была выявлена в ходе рейда на оптово-розничной базе. "Обнаружена партия груш свежих польского происхождения общим весом 300 кг (25 ящиков). Документы, подтверждающие происхождение продукции, и товарно-транспортные накладные на неё отсутствовали", — уточняют в ведомстве.

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В итоге груши были изъяты из оборота и сожжены в крематоре на территории краевой столицы.

Всего же с начала 2017 года в крае и соседней Республике Алтай было выявлено, изъято и уничтожено 20,9 тонн контрабандной растительной пищевой продукции.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.03.2017 14:48
- гость -

Да не санкционные, а антисанкционные... Санкции запад ввел против пары десятков вороватых чиновников, а антисанкции против всего российского народа.

0  0
24.03.2017 14:51
Diver

Да не санкционные, а антисанкционные...

У большинства соотечественников к сожалению пустота черепной коробки мешает осмыслить это.

0  0
24.03.2017 14:52
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 14:48 Санкции запад ввел против пары десятков вороватых чиновников, а антисанкции против всего российского народа.

Санкции запад ввел против бюджетообразующих предприятий страны, по словам запада, разорвав российскую экономику и нанеся тяжелейший урон всему российскому народу, а антисанкции против вонючих козлов, которые первыми ввели санкции. Первый начал, получи ответку Но вот сжигать груши это конечно анекдот, которого я до сих пор не понимаю

0  0
24.03.2017 14:56
- гость -

лучше бы детям инвалидам в дом престарелых отдали

0  0
24.03.2017 15:05
- гость -

А почему не.... Груши отпустить, а Савинцева сжечь)

0  0
24.03.2017 15:13
- гость -

14.52 это какие такие бюджетообразующие предприятия были забанены западом?

0  0
24.03.2017 15:24
Миротрворeц

14:56,груши заражены вирусом гейропейства,это смертельно!

0  0
24.03.2017 15:26
- гость -

А ведь могли и разбомбить!

0  0
24.03.2017 15:32
- гость -

Миротрворeц 24 марта 2017 г. 15:24

14:56,груши заражены вирусом гейропейства,это смертельно!

Бандерка, тебя уже давно просчитали и используют в тёмную.

0  0
24.03.2017 15:33
загадка

горит груша, нельзя скушать.

0  0
24.03.2017 15:39
- гость -

А почему не трактором раздавили? Соляра кончилась или разные способы уничтожения продуктов на будущее отрабатывают?

0  0
24.03.2017 15:41
- гость -

А может танками надо было их? Какие же дЭбилы....

0  0
24.03.2017 16:01
- гость -

нужно было расстрелять из крупнокалиберного пулемёта

0  0
24.03.2017 16:19
Рыжая

Груши "кремировали"... Мдяяя... заголовочек отжигает. Текст новости "веселит" еще больше: "сожжены в крематоре". Сливками их взбитыми чего не намазали, крем же. Использование крематория не по назначению, это нормально? Груши же свежие были.

Ну и глупо это - хорошие продукты уничтожать. Не могут в дет-дома, престарелым, хоть бомжам раздайте - всё польза людям будет, и тратиться на уничтожение не придется. Эх, раздолбайство одно, грусть-печаль.

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