Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных польских груш уничтожили в Барнауле путем сжигания, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Запрещенная продукция была выявлена в ходе рейда на оптово-розничной базе. "Обнаружена партия груш свежих польского происхождения общим весом 300 кг (25 ящиков). Документы, подтверждающие происхождение продукции, и товарно-транспортные накладные на неё отсутствовали", — уточняют в ведомстве.

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В итоге груши были изъяты из оборота и сожжены в крематоре на территории краевой столицы.

Всего же с начала 2017 года в крае и соседней Республике Алтай было выявлено, изъято и уничтожено 20,9 тонн контрабандной растительной пищевой продукции.