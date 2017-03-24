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Авиакомпаниям хотят разрешить отлучать дебоширов от полетов на год

, ИА "Амител"
Законопроект об этом будет рассмотрен в Госдуме России в апреле

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы России в ближайшее время рассмотрят поправки в законопроект, согласно которым дебоширы не смогут целый год летать после произошедшего конфликта, пишет "ФАН".

После дебоша на пассажиров, которые вели себя недостойно, будут составлять протокол. На этом основании авиакомпания в дальнейшем сможет внести его в свой черный список и не допускать к полету в ближайший год.

Речь идет только о той авиакомпании, где человек хулиганил. Черный список на других перевозчиков не распространяется. 

Эти поправку в Госдуме будут рассмотрены в следующем месяце.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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