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Журнал New Scientist подготовил рейтинг продуктов питания, производство которых неоправданно дорого. Об этом пишет "Российская газета".

Первые три места занимают — говядина, креветки и орехи. Самым дорогим продуктом питания считается говядина. "Земля, на которой кормится скот, может обеспечить в 10-20 раз больше белка, если на ней посадить бобовые",- пишет журнал. Также издание пишет, что нужно около 15 тысяч литров воды, чтобы только приготовить один килограмм этого мяса.

Кроме этого, очень дорого обходятся и креветки. Чтобы получить один килограмм этого морепродукта нужно в 25 раз больше корма.

Также очень много воды уходит на выращивание орехов. Каждый орех требует, как минимум, 4,5 литров воды.

Любопытно, что на четвертом месте по дороговизне производства стоит, как ни странно, картофель фри. А все потому, что этот продукт, как правило, выбрасывают через несколько минут после готовки. Например, в Великобритании на картофель приходится почти 10% всех пищевых отходов.

А на пятом месте расположился кофе. Эксперты уверяют, чтобы приготовить одну чашку кофе, требуется 550 стаканов воды.