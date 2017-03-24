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Приговор бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву, который был признан виновным в должностных преступлениях, но получил условный срок, может быть обжалован.

Как сообщила порталу Amic.ru официальный представитель краевой прокуратуры Мария Антошкина, надзорное ведомство изучит принятое судом решение.

"Законность принятого решения будет проверена в апелляционные сроки, предусмотренные законодательством", — отметила собеседница. Отметим, что под апелляционными сроками понимается период в течение 10 дней с момента получения текста приговора.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 24 марта Центральный районный суд Барнаула признал Игоря Савинцева виновным в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату.

В качестве наказания бывшему главе администрации города назначили четыре года условного лишения свободы и штраф в размере 370 тысяч рублей.

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Между тем, сторона государственного обвинения просила суд приговорить бывшего сити-менеджера к пяти годам колонии общего режима.