"Единая Россия" в рамках партийного проекта "Детский спорт" построит в Алтайском крае в 2017 году школьный стадион, отремонтирует пять спортзалов, оснастит 10 школьных спортклубов. Об этом рассказали представители партии на открытом семинаре 22 марта.

Семинары для партийцев и представителей органов местного самоуправления посвящены реализации партийных проектов. Один из них — "Детский спорт". За несколько лет его реализации в регионе финансирование на ремонт спортивных залов или закупку спортивного инвентаря получили более 100 сельских школ получили.

В этом году в рамках проекта запланировано строительство одного школьного стадиона, ремонт 5 спортзалов, а также оснащение оборудованием

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Ремонт спортивных залов и создание школьных спортклубов в сельских территориях в рамках партпроекта в этом году запланированы в школах Бийского, Завьяловского, Залесовского, Егорьевского, Крутихинского, Кытмановского, Михайловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Табунского Тальменского, Усть-Пристаньского, Чарышского и Шелаболихинского районов.

Еще один проект, презентованный на семинаре — "Местный дом культуры".

"Проект "Местный дом культуры" — новый, но не менее важный. Все учреждения, попавшие в проект, пользуются популярностью у населения и в них есть действующие творческие коллективы и секции. Задача местных отделений партии не только обеспечить общественный контроль за ходом работ на объектах, но и инициировать на базе этих учреждений в дальнейшем проведение мероприятий районного и краевого масштаба", — секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

В 2017 году сельские дома культуры Заринска, Баевского, Бурлинского, Завьяловского, Змеиногорского, Калманского, Краснощековского, Первомайского, Табунского, Усть-Калманского, Чарышского районов получат субсидии на проведение ремонтных работ. А дома культуры в Кулундинском, Кытмановском, Тальменском и Топчихинском районах — финансирование на укрепление материально-технической базы.

Романенко подчеркнул, что оба проекта имеют особое значение для сельской местности края.