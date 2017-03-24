"Единая Россия" в рамках партийного проекта "Детский спорт" построит в Алтайском крае в 2017 году школьный стадион, отремонтирует пять спортзалов, оснастит 10 школьных спортклубов. Об этом рассказали представители партии на открытом семинаре 22 марта.
Семинары для партийцев и представителей органов местного самоуправления посвящены реализации партийных проектов. Один из них — "Детский спорт". За несколько лет его реализации в регионе финансирование на ремонт спортивных залов или закупку спортивного инвентаря получили более 100 сельских школ получили.
В этом году в рамках проекта запланировано строительство одного школьного стадиона, ремонт 5 спортзалов, а также оснащение оборудованием
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Ремонт спортивных залов и создание школьных спортклубов в сельских территориях в рамках партпроекта в этом году запланированы в школах Бийского, Завьяловского, Залесовского, Егорьевского, Крутихинского, Кытмановского, Михайловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Табунского Тальменского, Усть-Пристаньского, Чарышского и Шелаболихинского районов.
Еще один проект, презентованный на семинаре — "Местный дом культуры".
"Проект "Местный дом культуры" — новый, но не менее важный. Все учреждения, попавшие в проект, пользуются популярностью у населения и в них есть действующие творческие коллективы и секции. Задача местных отделений партии не только обеспечить общественный контроль за ходом работ на объектах, но и инициировать на базе этих учреждений в дальнейшем проведение мероприятий районного и краевого масштаба", — секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.
В 2017 году сельские дома культуры Заринска, Баевского, Бурлинского, Завьяловского, Змеиногорского, Калманского, Краснощековского, Первомайского, Табунского, Усть-Калманского, Чарышского районов получат субсидии на проведение ремонтных работ. А дома культуры в Кулундинском, Кытмановском, Тальменском и Топчихинском районах — финансирование на укрепление материально-технической базы.
Романенко подчеркнул, что оба проекта имеют особое значение для сельской местности края.
Комментарии
На улице 16 градусов, а батареи как в январе, лучше бы здесь порядок навели. Дыньку бы вставили кому надо.
Если бы за свой счет. А за счет бюджета да ещё с распилом любая партия бы смогла, даже Партия Любителей Пива, а не только ПЖиВ.
- гость - 24 марта 2017 г. 15:21 Как жулики и воры вставят дыньку другим жуликам и ворам?
Собственноручно и за свои деньги? Или только бумажки подписать да языком потрепать?
Единая Россия в рамках любых проектов и программ только обделывалась. Вспомним хотя бы манифест на выборах 2002года.
- гость - 24 марта 2017 г. 15:23 -------------------- Достаточно одного звонка директору ТЭЦ-3, члену ЕР.
- гость - 24 марта 2017 г. 15:31
А бабки? Это ж упущенная выгода!
Вот если бы за свой счет будут ремонтировать, то имело бы смысл про это говорить. А так это прямая обязанность партии в законодательном собрании и исполнительной власти.
Если ПЖиВ собирается что-то сделать, ищите, кому это выгодно?
А сколько в рамках этого проекта сельских школ успели закрыть?
А в чем заслуга (вообще РОЛЬ) ЕР в ремонте школ и спортзалов? Это - как в том едоросовском лохотроне, когда "губернатор краю трамваи дарил"? ))) зачем такие лозунги двигать- совсем уж народ ни во что не ставить...?
Один Ракшин с продвижением здорового образа жизни ("Лыжня здоровья" и прочее) стоит на голову выше всей ЕР (в т.ч. с их СтХ)...
Ремонтировать будут рабочие, на деньги бюджета, который наполняют налогоплательщики. ЕР под суд и на Колыму.
Ну здесь польза очевидна - потому как творчество в деревне помаленьку умирает, ровно как и спорт, а такие акции все сомнений остановят этот процесс, потому что в прошлом году был в дк в Первомайском - просто ужас, выглядит все как после войны, поэтому ЕР занимается актуальной проблемой
Комментаторам в начале ветки - вы серьёзно вообще? ЕР ничего не делает - вам не нравится, ЕР ремонтирует, а не как остальные партии языком чешит - вам тоже не нравится, вы может определитесь уже???
В чем роль ЕР?? В том что они деньги бюджета направляют на ремонт ДК и спортшкол, а не как ЛДПР на увеличение (никем не уменьшаемых) стипендий
Претензии к ЕР в ДАННОМ случае, не за то, что она делает/не делает, а за то, что балаболит про то, как ЕР!!!! отремонтировала-построила (если верен заголовок)!!! Чувствуете разницу? а если серьезно, к ЕР (у меня лично только одно ТРЕБОВАНИЕ - лечение детей- Граждан РФ не с помощью подаяний Добрых- отзывчивых людей, а за счет Родной страны- налогов. и не формально, а РЕАЛЬНО.