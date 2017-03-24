Центральный районный суд в пятницу, 24 марта, вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Заседание началось в 8 утра, но Савинцев в сопровождении своего сына Дмитрия прибыл в суд за полчаса. Кроме того, на оглашение приговора бывшему сити-менеджеру краевой столицы пришло множество журналистов. Любопытно, что в зале суда не было адвоката Игоря Савинцева Жанны Прониной.

Первые несколько часов судья Марина Новикова зачитывала позицию стороны Прокуратуры и защиты. В итоге Игорь Савинцев был признан виновным в превышении должностных полномочий, а также в покушении на присвоение и растрату имущества в особом крупном размере. Было доказано, что бывший глава администрации незаконным способом присвоил через подставных лиц несколько земельных участков. В реальности же, за этими людьми стояли сыновья бывшего сити-менеджера. Причем передача вверенного Савинцеву имущества происходила без аукциона, что принесло казне города многомиллионный ущерб.

На территории города было подыскано пять участков общей рыночной стоимостью более 60 миллионов рублей. На право их аренды законно претендовали несколько организаций, однако земля была передана в обход закона нескольким фирмам друзей семьи экс-чиновника. В частности, по словам судьи, на Змейногорском тракте должен был появиться хоспис, но там был построена жилая недвижимость.

Любопытно, что в ходе процесса судья рассказала, что часть свидетелей изменяли свои показания. Кроме того, по делу Савинцева, были допрошены ряд известных чиновников, включая другого бывшего главу администрации краевой столицы Владимира Колганова. Всего свидетелями по громкому делу проходили около сотни человек.

В итоге, Игорь Савинцев признан виновным в превышении должностных полномочий, а также в покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч.2 ст.286 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.160 УК РФ).

Судья Марина Новикова, зачитывая приговор, отметила заслуги перед обществом Игоря Савинцева, указала на отсутствие ранее судимости. Также судья сообщила, что обвиняемый испытывает серьезные проблемы со здоровьем (перенес инсульт), плюс наличие двух внуков на иждивении, а также на состояние здоровья супруги.

"Решено определить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и четырем годам испытательного срока. Наказание считать условным. Кроме того, бывший мэр обязан возместить более 370 тысяч рублей судебных издержек", — сообщила судья.

Также в отношении Игоря Савинцева будет действовать подписка о не выезде.

Всего чтение приговора затянулось примерно на пять часов. Надо сказать, что Игорь Савинцев вел себя довольно спокойно. После оглашения приговора к нему подошли журналисты, но бывший глава администрации города отказался разговаривать с прессой. Взяв портфель, вместе с сыном он удалился из зала суда.

Уже известно, что Прокуратура намерена обжаловать решение суда. На эту процедуру у обвинения есть 10 дней.

Полное видео того, как зачитывался приговор, можете посмотреть в нашем видео.