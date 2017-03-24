Пятница, 24 Март, 16:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,52
€ 62,1
Brent
$ 51,5
7°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Игоря Савинцева Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Новости

Как выносили приговор Игорю Савинцеву. Видео

, ИА "Амител"
Центральный районный суд приговорил экс-главу администрации Барнаула к 4 годам условно

Центральный районный суд в пятницу, 24 марта, вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Заседание началось в 8 утра, но Савинцев в сопровождении своего сына Дмитрия прибыл в суд за полчаса. Кроме того, на оглашение приговора бывшему сити-менеджеру краевой столицы пришло множество журналистов. Любопытно, что в зале суда не было адвоката Игоря Савинцева Жанны Прониной.

Первые несколько часов судья Марина Новикова зачитывала позицию стороны Прокуратуры и защиты. В итоге Игорь Савинцев был признан виновным в превышении должностных полномочий, а также в покушении на присвоение и растрату имущества в особом крупном размере. Было доказано, что бывший глава администрации незаконным способом присвоил через подставных лиц несколько земельных участков. В реальности же, за этими людьми стояли сыновья бывшего сити-менеджера. Причем передача вверенного Савинцеву имущества происходила без аукциона, что принесло казне города многомиллионный ущерб.

На территории города было подыскано пять участков общей рыночной стоимостью более 60 миллионов рублей. На право их аренды законно претендовали несколько организаций, однако земля была передана в обход закона нескольким фирмам друзей семьи экс-чиновника. В частности, по словам судьи, на Змейногорском тракте должен был появиться хоспис, но там был построена жилая недвижимость.

Любопытно, что в ходе процесса судья рассказала, что часть свидетелей изменяли свои показания. Кроме того, по делу Савинцева, были допрошены ряд известных чиновников, включая другого бывшего главу администрации краевой столицы Владимира Колганова. Всего свидетелями по громкому делу проходили около сотни человек.

В итоге, Игорь Савинцев признан виновным в превышении должностных полномочий, а также в покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч.2 ст.286 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.160 УК РФ).

Судья Марина Новикова, зачитывая приговор, отметила заслуги перед обществом Игоря Савинцева, указала на отсутствие ранее судимости. Также судья сообщила, что обвиняемый испытывает серьезные проблемы со здоровьем (перенес инсульт), плюс наличие двух внуков на иждивении, а также на состояние здоровья супруги.

"Решено определить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и четырем годам испытательного срока. Наказание считать условным. Кроме того, бывший мэр обязан возместить более 370 тысяч рублей судебных издержек", — сообщила судья.

Также в отношении Игоря Савинцева будет действовать подписка о не выезде.

Всего чтение приговора затянулось примерно на пять часов. Надо сказать, что Игорь Савинцев вел себя довольно спокойно. После оглашения приговора к нему подошли журналисты, но бывший глава администрации города отказался разговаривать с прессой. Взяв портфель, вместе с сыном он удалился из зала суда.

Уже известно, что Прокуратура намерена обжаловать решение суда. На эту процедуру у обвинения есть 10 дней.

Полное видео того, как зачитывался приговор, можете посмотреть в нашем видео.

Читайте также в сюжете: Уголовное дело Игоря Савинцева

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:33
Штукатурка валится с фасада общежития в центре Барнаула — очевидцы. Фото 0
16:25
Украинские СМИ назвали имя предполагаемого убийцы Вороненкова 2
16:15
Сезон ремонта дорог, "убитых" за зиму, официально стартовал в Барнауле 3
16:04
"Рядовым это дело не назовешь": следователь об уголовной истории Савинцева 1
15:50
Жителям Алтайского края предлагают скачать на телефон звуки родной природы 1
15:44
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в лобовом ДТП в Барнауле 0
15:34
Как выносили приговор Игорю Савинцеву. Видео 0
15:23
Говядина, креветки и орехи - опубликован список самых дорогих продуктов 1
15:12
Алтайская "Единая Россия" отремонтирует сельские школьные спортзалы 17
15:04
Авиакомпаниям хотят разрешить отлучать дебоширов от полетов на год 0
14:48
В чем суть флэшмоба #меняневзяли и кто в нем участвует? 0
14:43
Санкционные польские груши кремировали в Барнауле. Фото 14
14:34
Осторожно, скидка: барнаульская фирма оставила без отдыха десятки туристов 1
14:25
Аккаунты в соцсетях будут проверять у тех, кто подаст на визу в США 0
14:13
Прокуратура может обжаловать условный срок Игоря Савинцева 4
14:04
Экс-полицейский в Новокузнецке украл 100 тыс. рублей из вещдоков 2
13:48
Что известно об убийстве Вороненкова и какие версии проверит следствие? 18
13:36
За что осудили экс-главу администрации Барнаула Игоря Савинцева? 8
13:25
Бургер за 10 тысяч долларов продали на аукционе в Дубае 0
13:14
Земля переживает необычную магнитную бурю — ученые 0
13:03
Подростки на Камчатке избили до смерти бомжа за "оскорбление" 4
12:50
Певица Адель спела на гастролях в память о жертвах теракта в Лондоне 9
12:36
Хип-хоп-музыкант Лок Дог выступит в Барнауле в начале апреля 10
12:33
Игорю Савинцеву дали условный срок 59
12:23
Минюст приостановил деятельность организации "Свидетелей Иеговы" 0
12:14
Барнаульцы сообщают о провалившейся дороге во дворе на Панфиловцев. Фото 9
12:02
И снег, и дождь: какая погода будет в Алтайском крае на выходных? 0
11:59
Суд признал вину бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева 9
11:50
Сигареты в следующем году в России будут маркировать, как шубы 2
11:42
Бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву зачитывают приговор. Фото 7
11:31
Названы самые надежные банки в России 7
11:22
МИД РФ рассказал туристам, какие знаки нельзя показывать в разных странах 1
11:14
Жильцы дома на Телефонной в Барнауле опасаются обрушения крыши 4
11:04
Повышение призывного возраста до 30 лет обсуждают в Госдуме РФ 62
10:51
Стоп-кадр. Суровое огородное пугало в Алтайском крае 1
10:47
Показываем, как МЧС на Алтае тушит полыхающие цистерны на учениях. Фото 2
10:33
Новые комплексы "Удовольствие" закупит МВД России 17
10:22
Работница погибла на ТЭЦ-2 в Барнауле, сорвавшись с 20-метровой высоты 3
10:13
Гора имени "Газпрома" появилась в Республике Алтай 8
10:05
Первый канал не хочет транслировать отдельно выступление Юлии Самойловой 7
10:00
Мебельный салон SOVA откроется в Барнауле 0
09:48
Директор барнаульского "Горэлектротранса" Александр Семыкин покинул пост 10
09:34
Белые маги и вещие сны: как прошел кастинг "Битвы экстрасенсов" в Барнауле 30
09:28
Девушка в Казани погибла за рулем машины во время прямого эфира "ВКонтакте" 37
09:18
Движение на Чуйском тракте открыли после внештатной ситуации у военных 38
09:08
Горящий гараж в Барнауле тушили семь пожарных 1
09:00
Компания МТС запускает вещание в сверхвысоком разрешении 1
08:50
Удостоверение бойца Нацгвардии нашли у убийцы Дениса Вороненкова 68
08:28
Движение по трассе Барнаул-Бийск закрыто из-за учений Минобороны 17
08:16
Два автомобиля враз загорелись в Барнауле минувшей ночью 2
08:00
"Жилищная инициатива" предлагает купить квартиру в рассрочку без процентов 0
07:03
Коттедж, построенный в концепции единения с природой, продают под Барнаулом 22
06:45
Готовим самые популярные постные блюда вместе с Кухней.Amic.ru 0
06:24
Какими способами мошенники крадут деньги с карт у жителей Алтайского края? 0
06:01
Резкое потепление и гололед прогнозируют на Алтае 24 марта 0
05:45
Дело Игоря Савинцева. Тайны следствия и позиция защиты 10
05:12
Судьбу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева решит суд 24 марта 1
04:02
Бухгалтер УК из Кемерово украла 57 млн рублей, чтобы играть на бирже 0
03:04
Полиция США арестовала 75-летнего дезертира времен войны во Вьетнаме 5
02:05
Вышел трейлер новых "Спасателей Малибу" со "Скалой" Джонсоном 0
01:09
Ученые выяснили, как можно худеть во сне 0
00:06
Ученые нашли способ прогнозирования смерти человека 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.