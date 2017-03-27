Красивая, ухоженная и чистая кожа лица − это главный показатель здоровья и молодости. К сожалению, плохая экология в городе, вредные привычки, нездоровый образ жизни и естественный процесс старения приводят к возникновению различных проблем: тусклости, сухости кожи, появлению морщин, акне и прочим нежелательным дефектам.

С возрастом же, когда кожа теряет былую упругость и эластичность, начинает хуже противостоять внешнему неблагоприятному воздействию, дополнительный уход становится просто необходим.

Центр красоты и здоровья "Лотос" приглашает на косметические процедуры для лица, давно зарекомендовавшие себя как эффективные способы вернуть коже молодость и красоту.

Для этого в центре предлагаются следующие виды услуг:

Ультразвуковая чистка кожи лица

Применение ультразвука позволяет эффективно очистить кожу, не травмируя её. Процедура совершенно безболезненна и подходит даже для очень чувствительного типа кожи.

Под воздействием ультразвукового пилинга кожа очищается от внешних загрязнений, удаляются отмершие клетки эпидермиса, открываются протоки сальных желез, уменьшается их видимый размер. Под воздействием высокочастотных колебаний происходит "микромассаж" кожи на клеточном уровне, в результате чего ускоряются обменные процессы в клетках, улучшается кровоснабжение и циркуляция лимфы в коже.

После ультразвуковой чистки лица кожа становится свежее, мягче, выравнивается её цвет и повышается увлажненность, уменьшается отечность.

Пилинг

Эксфолиация, или пилинг − это процесс удаления отмерших клеток с верхнего слоя кожи. Такая процедура не только избавляет кожный покров от избытка жира, очищает поры и устраняет акне, но также эффективно воздействует на мелкие морщинки, подтягивает контур и разглаживает покров лица.

В центре красоты и здоровья "Лотос" предлагают несколько видов пилинга с использованием фруктовых кислот для решения конкретных проблем с кожей лица: миндальный − при расширенных порах, пептидный – при возрастных изменениях, гликолевый – при неровностях кожи, "Анти-акне" − при лечении акне и множество других.

Маски для лица

Маски для лица предназначены для решения специфических проблем кожи (раздражения, сухости, угревой сыпи и прыщей), а также для улучшения цвета лица, омоложения, питания и увлажнения кожи. Под воздействием активных веществ, входящих в состав масок, кожа приобретает более свежий и отдохнувший вид.

В салоне "Лотос" предлагается несколько видов масок:

- Альгинатные маски из морских водорослей обладают выраженным омолаживающим действием, улучшают регенеративные способности клеток кожи, сужают поры, убирают покраснения и прыщи, разглаживают мелкие морщинки, устраняют отеки, увлажняют и смягчают кожу.

- Коллагеновые маски помогают бороться с возрастными изменениями кожи, восполняя дефицит коллагена в поверхностном слое эпидермиса, возвращая коже упругость и эластичность. Укрепляются мембраны клеток, нормализуется внутриклеточное давление, разглаживаются мелкие морщинки, улучшается цвет лица.

- Увлажняющие маски активно противостоят появлению сухости и раздражения, уменьшают число поверхностных морщин, устраняют шелушение. Основными компонентами таких масок чаще всего являются глицерин, гиалуроновая кислота, а также вытяжки из целебных трав и растений.

- Кислородная маска основана на действии веществ аквафтэм и перфторуглеродов. Они впитывают в себя кислород, расщепляют его на молекулы, а затем транспортируют в клетки эпидермиса. Благодаря повышению уровня кислорода в тканях начинается активный процесс регенерации клеток, вырабатываются коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, что способствует не только общему омоложению кожи, возвращению ей упругости и эластичности, но и устранению всевозможных противовоспалительных процессов.

- В центре красоты и здоровья "Лотос" также предлагают маску с золотом, зарекомендовавшую себя как одно из самых эффективных средств для сохранения и восстановления молодости и красоты кожи. Ионы золота способствуют обогащению клеток кожи кислородом и более эффективному выведению токсинов из организма, активизируют обменные процессы и процессы регенерации. Кроме того, золото в коже успешно борется со свободными радикалами и уничтожает болезнетворные микроорганизмы.

Для более эффективного и долговременного воздействия на кожу лица в центре красоты и здоровья "Лотос" предлагают инъекционные процедуры:

Мезотерапия

Считается одной из самых эффективных процедур увлажнения, питания и восстановления кожи лица.

В основе процедуры лежит принцип направленного точечного действия на клетки кожи путем микроинъекций с индивидуальным составом в зависимости от эстетической проблемы. Поэтому необходимые питательные вещества, микроэлементы, витамины сразу попадают в необходимую для коррекции зону.

Мезотерапия позволяет решить целый ряд проблем кожи: сухость, увядание, потеря эластичности, морщины, другие возрастные изменения, дефекты кожи (акне, пигментация).

Биоревитализация

Один из методов профилактики и коррекции косметических недостатков кожи путем насыщения её глубоких слоев гиалуроновой кислотой. Это вещество стимулирует регенерацию коллагена и эластина, улучшает состав межклеточного вещества, ответственного за питание кожи, её увлажненность.

Результат после курса биоревитализации сохраняется в течение 3-6 месяцев, а в некоторых случаях может измеряться годами. Улучшается эластичность кожи, её увлажненность и цвет, полностью разглаживаются мелкие морщинки, проявляется лифтинговый эффект.

Инъекции диспорта

Инъекции диспорта давно применяются в косметологической практике для быстрого устранения даже глубоких морщин без хирургического вмешательства.

Диспорт − одна из разновидностей нейропаралитического яда, который, будучи введенным в небольших дозах, приводит мышцы лица в состояние вялого паралича. Морщины при этом просто исчезают. Эффект от первого применения сохраняется до полугода, от второй и последующих инъекций – от 6 до 9 месяцев.

Любой желающий может получить скидку 30% на первое посещение салона. Нужно лишь сохранить или сделать скриншот купона, который прикреплен ниже.

Со всем спектром услуг и подробными описаниями процедур можно ознакомиться на сайте центра.