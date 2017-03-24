Фото: newmordovia.com, barnaul.org
Специалисты приступили к ямочному ремонту асфальта в Ленинском районе Барнаула. Кирпичи укладывают в ямы на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В ведомстве отмечают, что ремонт начался на пересечении улиц 42-й Краснознаменной Бригады и Антона Петрова, Юрина и Малахова (остановка "Кардиоцентр"), Советской Армии от ул.42-й Краснознаменной Бригады до улицы Антона Петрова.
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Также параллельно с ремонтом специалисты планируют ворошить снег в районе проспекта Космонавтов и на главных магистралях по улиц Антона Петрова, Островского, Солнечная Поляна, Малахова.
Студенты Алтайской академии гостеприимства уже во второй раз помогли в ворошении снега и очистке лотка для отвода талых вод на подходах к гимназии №131.
Комментарии
Также параллельно с ремонтом специалисты планируют ворошить снег ))))))))))))))))))) нет слов
По ходу Рубцовск так и не дождётся ремонта дорог...
А там они есть ! ))) Там возрождают площадь Ленина !