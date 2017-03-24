Проект "Слушай Алтай" запускает 25 марта региональный телеканал "Катунь 24". Благодаря этому проекту каждый пользователь сети сможет скачать на свой телефон десятки звуков Алтайского края. Авторы проекта уверяют, что пользователям есть из чего выбрать: рычание рыси, звуки леса, пение птиц и даже — голос ветра в поле.

Установить новый рингтон на телефон довольно просто. Нужно всего лишь зайти на сайт www.katun24.ru и скачать понравившийся.

Добавим, еженедельно копилка рингтонов будет пополняться.