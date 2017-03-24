Фото: pixabay.com
Россельхознадор запретил ввозить на территорию России пять сортов сыра, произведенного в Белоруссии, пишет издание "Комсомольская правда".
Под запрет попали сыры: "Раубичский" и "Тильзитер", которые произвел филиал ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", а также сорта "Белорусское золото" и "Альпийский" производства "Ошмянского сыродельного завода". Еще под запрет попал сорт "Гройцер" производства браславского филиала ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат".
Причина запрета ввоза — не соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Это было обнаружено еще зимой, но производители не приняли никаких мер, чтобы исправить ситуацию.
Комментарии
да белорусские товары от тапочек до колбасы изумительного качества! Все вранье
ПЕРЕДАЙТЕ ПУТИНУ ЧТО ДЛЯ НАС ЛУЧШЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО ЧЕМ НАСТОЯЩИЕ СЫРЫ СЛАВА ВЕЛИКОМУ ПУТИНУ УРААААААААААААААААААААААААААААААААА