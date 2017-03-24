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Россельхознадор запретил ввозить на территорию России пять сортов сыра, произведенного в Белоруссии, пишет издание "Комсомольская правда".

Под запрет попали сыры: "Раубичский" и "Тильзитер", которые произвел филиал ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", а также сорта "Белорусское золото" и "Альпийский" производства "Ошмянского сыродельного завода". Еще под запрет попал сорт "Гройцер" производства браславского филиала ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат".

Причина запрета ввоза — не соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Это было обнаружено еще зимой, но производители не приняли никаких мер, чтобы исправить ситуацию.