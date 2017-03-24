Фото: rg.ru
Друг семьи оперной певицы Марии Максаковой заявил, что к смерти ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова может быть причастен ее бывший гражданский супруг — вор в законе Владимир Тюрин. Об этом пишет "Лайф".
По словам источника издания, таким образом, Тюрин хотел вернуть бывшую возлюбленную в Россию, где она оставила их общих детей: сына Илью и дочь Людмилу.
"Мы только вчера дома обсуждали с близкими друзьями Марии, что всё это плохо закончится, что либо он её бросит, либо с ним что-то сделают. Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку её первый гражданский муж Володя Тюрин",- сказал друг семьи.
По его словам, с одной стороны, певица лишила экс-супруга общения с детьми. А с другой, резко бросила их и уехала на Украину с Вороненковым.
Воспитывать сына и дочку никто не может. Отец Максаковой болен. Бывший муж ей всегда хорошо помогал деньгами, но не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.
Комментарии
та еще семейка, все трое
Убийца одел революцюонные красные кроссовки, чтобы отвести подозрение от Тюрина и Украины. Если кроссовки оранжевые, то значит Порошенко подослал.
Бывший муж ей всегда хорошо помогал деньгами, но не мог на ней жениться --- большего бреда не придумать!
Порошенко не в оранжевых кроссовках ходит?
вот она шалавая.кто её только не драл?
Если бы Тюрин заказал, то все прошло бы без пылинки. Без удостоверений, свидетелей и ранений.
24.03.2017 17:13 - гость -
ты тоже?
со всей очевидностью здесь торчат уши другого Володи, не Тюрина.
Там,где любовь,там всегда проливается кровь.
Если Тюрин на днях выстрелит в себя,тогда всем всё станет ясно.
ну что... звезду героя володе тюрину! на почве ревности убрал важного свидетеля. везёт же кому-то! предатели-болтуны уходят в мир иной как по волшебству
ну вот и раскрыли преступление)
- гость - 24 марта 2017 г. 17:35 -------------- Типа совесть замучила, не могу жить теперь.
24.03.2017 17:39 Гонец из Пензы
Важного свидетеля чего?