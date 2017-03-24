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Друг семьи оперной певицы Марии Максаковой заявил, что к смерти ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова может быть причастен ее бывший гражданский супруг — вор в законе Владимир Тюрин. Об этом пишет "Лайф".

По словам источника издания, таким образом, Тюрин хотел вернуть бывшую возлюбленную в Россию, где она оставила их общих детей: сына Илью и дочь Людмилу.

"Мы только вчера дома обсуждали с близкими друзьями Марии, что всё это плохо закончится, что либо он её бросит, либо с ним что-то сделают. Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку её первый гражданский муж Володя Тюрин",- сказал друг семьи.

По его словам, с одной стороны, певица лишила экс-супруга общения с детьми. А с другой, резко бросила их и уехала на Украину с Вороненковым.

Воспитывать сына и дочку никто не может. Отец Максаковой болен. Бывший муж ей всегда хорошо помогал деньгами, но не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.