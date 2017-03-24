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Портал Amic.ru после вынесения приговора бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву "по горячим следам" пообщался с сотрудником СКР, непосредственно занимавшимся расследованием этого громкого уголовного дела, связанного с земельными махинациями.

По словам нашего собеседника Александра Мецлера, который на момент распутывания этой криминальной истории был следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю, данное дело было очень трудоемким.

"Расследованием занималась следственная группа, помимо меня еще два следователя. Кроме того, у нас было оперативное сопровождение со стороны управления ФСБ по Алтайскому краю. То есть расследованием мы занимались при плотном взаимодействии с коллегами", — отметил правоохранитель.

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"Рядовым это уголовное дело уж точно не назовешь. Даже если взять объем той информации, которую нужно было изучить и оценить. Кроме того, необходимо было найти отличие в процедуре выделения земельных участков и понять, почему в одном случае мы можем говорить о совершении преступления, а в других — нет. Для этого естественно, необходимо было работать с большим количеством документов, провести множество экспертиз, получить экспертные комментарии", — вспоминает Александр Викторович.

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По словам следователя, изначально в СКР от коллег из ФСБ поступили материалы о незаконном выделении двух земельных участков, а уже в процессе изучения этих фактов были установлены обстоятельства еще по трем участкам.

Отметим, что в рамках расследования дела Савинцева было допрошено более 300 свидетелей, проведены обыски, выемки документов, назначено и проанализировано более 20 трудоемких судебных экспертиз.

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В итоге суд признал Игоря Савинцева виновным в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 370 тысяч рублей.