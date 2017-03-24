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Украинское издание "Обозреватель" сообщило имя предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова. Убийство мог совершить 28-летний Павел Паршов, пишет "Известия".

Подозреваемый в убийстве уже находился в розыске. Сотрудники правоохранительных органов подозревали его в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , у убийцы бывшего депутата при себе нашли документы, которые свидетельствуют о том, что он служил в рядах национальной гвардии Украины.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.