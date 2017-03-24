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Новости

Украинские СМИ назвали имя предполагаемого убийцы Вороненкова

, ИА "Амител"
Подозреваемый в убийстве уже находился в розыске по обвинению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов

Фото: pixabay.com

Украинское издание "Обозреватель" сообщило имя предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова. Убийство мог совершить 28-летний Павел Паршов, пишет "Известия".

Подозреваемый в убийстве уже находился в розыске. Сотрудники правоохранительных органов подозревали его в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , у убийцы бывшего депутата при себе нашли  документы, которые свидетельствуют о том, что он служил в рядах национальной гвардии Украины.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.03.2017 16:32
- гость -

"второй доставлен в реанимацию", а перед смертью шептал:"Это Путин."

0  0
24.03.2017 16:35
- гость -

Правосек перед смертью шептал:"Это Россия."

0  0
24.03.2017 16:38
- гость -

Да ничо, вы оба живы, хотя тоже шепчете

0  0
24.03.2017 16:43
- гость -

так мы не вна Украине

0  0
24.03.2017 16:55
- гость -

Сейчас всех украинцев, работающих в России, отнимающих рабочие места у россиян и увозящих деньги в Украину, по просьбе Жириновского вышлют назад в Украину. Посмотрим как будете шептать "Украине слава" и скакать.

0  0
24.03.2017 16:56
- гость -

Чемодан, вокзал, Укропия?

0  0
24.03.2017 16:59
- гость -

Решение Киева запретить въезд в страну участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой требует применения «зеркальных» мер против Украины. Об этом накануне заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Всех рабочих с Украины, которые находятся у нас, я бы отправил домой в 24 часа. Пусть стоят там у себя без денег и трудоустройства. Они одну Юлю не пускают, а мы им два миллиона их граждан обратно вернем», — приводит его слова сайт партии.

0  0
24.03.2017 17:00
- гость -

- гость - 24 марта 2017 г. 16:59 ------------------------------- Сало, чемодан, вокзал, Укропия?

0  0
24.03.2017 17:04
Гонец из Пензы

любопытное совпадение, что 23 марта убили бориса березовского

0  0
24.03.2017 17:10
Georg41

Еще не закончились конвульсии умирающего Дениса Вороненкова в Киеве, ещё продолжали дрожать конечности неостывшего, бывшего депутата Думы от КПРФ, как западнюковские СМИ и Болотные анальные либерасты стали торопливо лепить из него очередной медийный труп, для информационной войны против нашей страны. Ну разве можно сравнить тех, всяких мандельштамов, чаяновых, бухариных, троцких, зиновьевых, бухариных, командармами Павловым, Тухачевским, Уборевичем, Якиром..., с теперешним, не совсем приличным и гнилым материалом. Те были высокообразованны,идейны, интеллигенты, не замазанные воровством, мошенничеством и прочей грязью. Даже близко не возможно их поставить с полонием Литвиненко, моральным уродом и популистом Немцовым на мосту с проституткой, жуликоватым и хитроватым Магницким, даже с последним трупом казнокрада Евдокимова, зарезанного в тюремной камере прямо на параше... Конечно анальные никак не могут обойтись без медийных трупов и "узников совести" с криминальным запашком, для организации своих массовых экстремистских майданов. Берут первое попавшее го... в рот и плюются им на Россию...

0  0
24.03.2017 17:23
-гость-

Georg41 17:10 Ролдугин? Сергей Павлович? Вы? Заволновались?

0  0
24.03.2017 17:35
- гость -

"Ролдугин? Сергей Павлович? Вы? Заволновались?" +++ не, это ватное подсознание прёт

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24.03.2017 17:57
- гость -

Жорик, у тебя минимум три ходки))

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