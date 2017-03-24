Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула информируют в социальных сетях о том, что с фасада общежития на улице Мерзликина осыпается штукатурка.
"Ходим и смотрим вверх! Мерзликина 11, здание общежития, отваливается штукатурка", — говорится в сообщении в паблике Barnaul 22.
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Также отмечается, что кусок штукатурки уже упал на спину человеку, который, к счастью, отделался легким испугом.
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Комментарии
а акимфий предупреждал
кусок штукатурки уже упал на спину человеку, который, к счастью, отделался легким испугом.
отстирает брюки поди