Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула информируют в социальных сетях о том, что с фасада общежития на улице Мерзликина осыпается штукатурка.

"Ходим и смотрим вверх! Мерзликина 11, здание общежития, отваливается штукатурка", — говорится в сообщении в паблике Barnaul 22.

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Также отмечается, что кусок штукатурки уже упал на спину человеку, который, к счастью, отделался легким испугом.

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