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Водители, которые имеют иностранные водительские удостоверения, не смогут работать на территории России с 1 июля, пишет "Известия".

Дело в том, что летом в силу вступят поправки в закон "О безопасности дорожного движения". Эти поправки не будут распространяться на водителей, которые пользуются автомобилями в личных целях. Работодателей за нарушения нового закона будут штрафовать на сумму в 50 тысяч рублей.

Любопытно, что поправки согласовали еще четыре года назад. Но их введение в силу несколько раз откладывали. Новые требования профсоюз таксистов поддерживает и считает, что они значительно сократят число нелегальных извозчиков.