Фото: busphoto.ru

Бийская прокуратура вынесла предупреждение предпринимателю из Бийска из автобуса которого высадили зимой 10-летнего школьника, не доехав до нужной остановки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Заявление в прокуратуру написала мать ребенка. По ее словам, в ноябре прошлого года, ее сын ехал один из школы домой автобусом 46-го городского маршрута "Воронежская – Центр". Не доезжая до нужной остановки, водитель высадил ребенка, сообщив, что далее он не едет по маршруту. На улице была минусовая температура и 30 минут ребенок шел пешком до дома.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). Позже предпринимателю было объявлено предупреждение.