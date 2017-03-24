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Житель Барнаула, который в стремлении вернуть карточный долг обокрал мать и бабушку, приговорен к сроку в колонии-поселении.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину признали виновным в краже и мошенничестве. Подсудимый длительное время увлекался игрой в карты в интернете, накопив долг более чем в 600 тысяч рублей.

"Для того, чтобы вернуть указанный долг, молодой человек узнал коды от двух кредитных карт своей матери с лимитами 50 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, снял с них все денежные средства. Кроме того, он сообщил матери, что сдал ее ноутбук в ремонт, хотя на самом деле заложил его в ломбард", — указывают в надзорном ведомстве.

Впрочем, денег на погашение долга барнаульцу не хватило. Поэтому злоумышленник похитил и продал мультиварку, принадлежащую его бабушке.

В итоге суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении.