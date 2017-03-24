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Полиция Москвы в четверг, 23 марта, объявила план "Перехват", чтобы задержать похитителя банки кофе из местного магазина, сообщает "Лента.ру".

Известно, что пять машин ДПС окружили на перекрестке автомобиль, в котором находился предполагаемый похититель. Задержание произошло на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". В машине было два человека, обоих и задержали.

Как выяснилось позже, в полицию позвонил охранник супермаркета. Он рассказал правоохранителям, что покупатель открыто похитил банку кофе и скрылся на автомобиле. Задержанный свою вину не признает.