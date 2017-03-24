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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил продолжить эксперимент с маркированием вслед за лекарствами, пишет "Газета.ру".
По мнению главы российского кабмина, теперь нужно обвязать идентификационными знаками обувь, древесину и авиакомпоненты.
"Стартовал эксперимент по маркировке лекарственных средств специальными кодами. Можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары — обувь, древесину, авиакомпоненты", — отметил политик.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , начальник отдела акцизов департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Нина Нечипорчук заявила, что следующим летом в России могут начать маркировать сигареты, как шубы. По словам эксперта, это будет аналогичная маркировка.
Комментарии
Кроссовки тоже?
вводится налог на обувь, древесину и авиакомпоненты ну и вместо того, чтобы заниматься производительным трудом, все будут заниматься автоматизацией этой ерунды