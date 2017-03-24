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Шестеро военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ погибли в результате нападения боевиков на воинскую часть в Чечне, передает РИА Новости.

По мнению экс-депутата Госдумы, эксперта по международным делам Анвара Махмутова, боевики преследовали цел захвата оружия.

В данный момент активная фаза операции по ликвидации бандитов завершена. Шестеро боевиков-смертников были ликвидированы.

Нападение на объект воинской части произошло в ночь на 24 марта в районе станицы Наурская в Чечне. В результате погибли шестеро росгвардейцев.