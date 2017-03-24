Правительство Алтайского края разъяснило, к чему приведут поправки в закон "О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых профессиональных образовательных организациях". Напомним, документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС в конце марта.

Ранее ЛДПР выразило опасения, что ряд категорий студентов алтайских ссузов могут лишиться социальной поддержки.

В правительстве Алтайского края подчеркивают, что студенты, нуждающиеся в государственной поддержке, будут получать социальную стипендию.

"Проект подготовлен с целью приведения его в соответствие с изменениями в федеральном законе. Поправки уточняют категорию получателей государственной социальной стипендии. Ее будут получать те студенты, кому назначена государственная социальная помощь", — говорится в пояснении регионального Министерства образования и науки.

Дело в том, что сегодня в обязательном порядке социальную стипендию получают только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и другие категории, о которых говорится в законе "Об образовании в Российской Федерации". Что касается учащихся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, то они могли рассчитывать на выплату только при наличии денежных средств в стипендиальном фонде образовательной организации. Такое право им необходимо было подтверждать каждые полгода.

"Теперь они будут гарантированно получать стипендию в течение года со дня предоставления необходимых документов", — подчеркивают в министерстве.

Все другие изменения проекта закона носят редакционный характер. В частности, речь идет об изменении в выплатах на канцелярские принадлежности детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, компенсации. "Так как данная мера социальной поддержки регулируется и федеральным, и краевым законами, правка лишь исключает дублирование указанной законодательной нормы", — говорится в сообщении.

В Министерстве образования и науки Алтайского края также подчеркивают, что в крае в полном объеме выполняются обязательства перед студентами, которые принесли справки из органов социальной защиты в 2016 году, до истечения срока их действия.