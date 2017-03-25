Студия Disney не будет оцифровывать образ актрисы Кэрри Фишер для восьмого эпизода "Звездных войн", который с подзаголовком "Последние джедаи" выйдет в прокат в декабре 2017 года.

Как сообщил Sky News директор компании Роберт Айгер, актриса успела завершить съемки в новой картине и ее образ не будет доработан с помощью компьютера.

"Ее игра, которой мы действительно довольны, останется как есть", – добавил глава студии.

Ранее кинокомпания Lucasfilm заявиляла, что не будет заменять Фишер графической моделью для восьмого эпизода, как это было сделано для картины ""Изгой-один: Звездные войны".

Любопытно, как создатели изменят сюжет девятого эпизода, учитывая смерть Фишер. Восьмой эпизод "Звездных войн" выйдет в российский прокат 14 декабря.







