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Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после смерти ребенка во время операции по удалению аденоидов, пишет РИА "Новости".

Как сообщается, операцию для семилетнего мальчика делали планово в четверг, 23 марта, в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ребенок умер во время операции.

Сейчас сотрудники следственных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти.